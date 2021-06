Le Pavelló Menorca accueillera la Grupotel Menorca Basketball Week

21/06/2021 à 12:05 CEST

Le Pavelló Menorca accueillera les prochains 25, 26 et 27 juin le Semaine de basket-ball Grupotel Minorque. Un tournoi qui affrontera les équipes U19 des îles Baléares, d’Espagne, du Mali et du Sénégal, et servira de préparation pour la Coupe du Monde FIBA ​​​​U19 2021, qui se jouera en Lettonie à partir du 3 juillet.

Le tournoi, organisé par la Federació de Bàsquet de les Illes Balears et le Club Bàsquet Menorca, débute vendredi 25, à 18h00, avec Mali-Sénégal, tandis qu’à 20h30, l’Espagne de Javier Zamora affrontera une combinaison des joueurs des Illes Balears.

Le samedi 26, et aux mêmes horaires, se joueront Sénégal-Illes Balears et Espagne-Mali, tandis que dimanche aura lieu la dernière journée, avec Illes Balears-Mali, à 17h30, et Espagne-Sénégal à partir du 20. heures, qui clôturera le tournoi.

La présentation de Grupotel Menorca Basket Week, un tournoi qui a la collaboration de Grupotel Hotels & Resorts, Consell Insular de Menorca, Ajuntament de Maó et Turismo de Menorca, aura lieu le 23. Auparavant, Juanjo Talens, président de la FBIB, a exprimé sa satisfaction quant à la célébration de cette nomination. « De la Fédération, nous essaierons toujours de promouvoir des tournois internationaux dans les différentes îles. Minorque remplit toutes les conditions pour accueillir des événements de ces caractéristiques sur une base récurrente. Nous aimerions que la Minorca Basket Week devienne une semaine annuelle de basket-ball du plus haut niveau, un événement de référence car Minorque a tout pour elle & rdquor;, affirme Talens.

Aide au public

En phase avec l’amélioration de la situation épidémiologique, Grupotel Menorca Basketball Week a prévu la participation du public, avec une capacité de 1 500 personnes. Les billets peuvent être achetés à partir du mardi 22 juin sur tickets.basquetmenorca.com et à la billetterie, chaque jour du tournoi, une heure avant le début du premier match.

Un prix a été fixé à 10 euros (non-membres) / 5 euros (membres Hestia Menorca) par jour, et 20 euros (non-membres) / 15 euros par abonnement pour l’ensemble du tournoi, et entrée gratuite pour les moins de 14 ans. années. Tous les participants doivent respecter les mesures de prévention indiquées dans le protocole Covid.

De plus, la Grupotel Menorca Basketball Week peut également être appréciée à distance via les réseaux sociaux de Hestia Menorca et de la Federació de Bàsquet de les Illes Balears. Tous les matchs et contenus supplémentaires peuvent être suivis via la chaîne YouTube du Bàsquet Menorca.