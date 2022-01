Le pavillon de l’Inde à l’exposition de Dubaï marque 100 jours d’activités mouvementées ; courtise plus de 7 visiteurs lakh

Depuis l’inauguration le 1er octobre, le pavillon a célébré les principaux festivals – Navratri, Dussehra et Diwali – avec des programmes culturels et d’autres activités similaires.

Le pavillon de l’Inde à l’EXPO 2020 Dubaï a fêté son 100e jour lundi, devenant l’une des enceintes les plus populaires avec 7 40 356 piétons, mettant en valeur le potentiel commercial du pays ainsi que la diversité culturelle et géographique.

À l’occasion, le ministre du Commerce et de l’Industrie Piyush Goyal a tweeté : « 100 jours glorieux du pavillon de l’Inde brillent de mille feux à l’@Expo2020Dubai. Le monde voit #IndiaAtDubaiExpo comme un pôle d’innovation, de croissance et d’opportunités. Visitez le pavillon pour vivre la grande célébration de l’histoire de la croissance de l’Inde.

Le pavillon de l’Inde a été inauguré le 1er octobre dernier par Goyal, qui est également ministre de la consommation, de l’alimentation, de la distribution publique et du textile.

L’Expo, inaugurée le 1er octobre 2021, se terminera le 31 mars 2022. Elle était initialement prévue du 20 octobre 2020 au 10 avril 2021. Elle a été reportée en raison de la pandémie de COVID-19.

Au 8 janvier, l’enceinte indienne a enregistré 7 40 356 visiteurs, l’un des plus élevés parmi les pays participants.

Le pavillon indien a accueilli diverses délégations de secteurs et d’États clés, mettant en évidence les opportunités commerciales, axées sur la diversité des géographies, des cultures et de l’assortiment socio-économique locaux.

Un projet clé du pavillon de l’Inde est « Elevate », qui démontre des solutions non conventionnelles développées par 500 start-up indiennes aux problèmes quotidiens.

Le pavillon de l’Inde accueille actuellement la « Semaine du Jammu-et-Cachemire (J&K) » et la « Semaine du tourisme » qui ont été inaugurées le 3 janvier.

Le territoire de l’Union du Jammu-et-Cachemire a signé six accords avec des entreprises mondiales, apportant un investissement de 2,5 milliards de dollars. Les principaux investisseurs sont respectivement Al Maya Group, MATU Investments LLC, GL Employment Brokerage LLC, Century Financial et Noon E-commerce.

Le Gujarat, le Karnataka, le Telangana, le Rajasthan, le Maharashtra, le Madhya Pradesh, l’Uttar Pradesh et l’UT du Ladakh ont présenté avec succès leur écosystème commercial au cours des dernières semaines.

La « Semaine du tourisme » a joué un rôle crucial dans la présentation des différents domaines des classes de tourisme dans lesquelles l’Inde excelle – le tourisme spirituel, médical, de luxe, entre autres.

D’autres semaines thématiques ont été consacrées aux énergies nouvelles et renouvelables ; recherche et projets spatiaux; développement urbain-rural; exploration pétrolière et gazière, textile; connaissance et apprentissage.

Outre Goyal, les principaux ministres indiens qui ont visité le pavillon comprennent Hardeep Singh Puri, le Dr S Jaishankar, V Muraleedharan, le Dr Mansukh Mandaviya, RK Singh et les ministres d’État Rajeev Chandrasekhar et Darshana V Jardosh.

Le ministre en chef du Gujarat Bhupendra Patel, l’ancien ministre en chef du Karnataka BS Yediyurappa, le ministre des Affaires étrangères Harsh V Shringla, président de l’Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) Dr K Sivan étaient également présents.

L’enceinte indienne a eu sa part de glamour avec les célébrités de Bollywood Deepika Padukone, Janhvi Kapoor, Jaaved Jaaferi, Salim-Sulaiman, Hariharan, Benny Dayal, Jonita Gandhi ; l’icône du sport Sania Mirza et le gourou de la mode Manish Malhotra font des apparitions.

Depuis l’inauguration le 1er octobre, le pavillon a célébré les principaux festivals – Navratri, Dussehra et Diwali – avec des programmes culturels et d’autres activités similaires.

Conformément au calendrier, le pavillon accueillera désormais des semaines spécifiques aux États de Goa, Jharkhand, Kerala, Tamil Nadu et des programmes sectoriels sur l’acier, la santé, l’électronique et les technologies de l’information, la conservation de l’énergie, l’environnement et la durabilité et les affaires tribales.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.