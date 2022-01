Le pays a besoin d’une croissance du PIB supérieure à 8% pour devenir une économie de 5 000 milliards de dollars, selon Rajnish Kumar, ancien président du SBI

« Si l’Inde veut devenir une économie de 5 000 milliards de dollars, nous ne pouvons évidemment pas nous contenter d’une croissance économique de 5 à 6 %. Nous devons croître au-dessus de huit pour cent », a déclaré Kumar.

Le pays doit accélérer sa croissance économique à plus de 8% pour atteindre son objectif de devenir une économie de 5 000 milliards de dollars d’ici 2025, a déclaré l’ancien président de la State Bank of India, Rajnish Kumar.

« Si l’Inde veut devenir une économie de 5 000 milliards de dollars, nous ne pouvons évidemment pas nous contenter d’une croissance économique de 5 à 6 %. Nous devons croître au-dessus de huit pour cent », a déclaré Kumar lors d’un événement virtuel organisé par la Chambre de commerce et d’industrie IMC.

Pour une croissance de 8% et plus, a-t-il dit, le pays a besoin d’un investissement énorme dans l’économie, de taux d’imposition plus bas qui peuvent assurer un excédent entre les mains des citoyens ainsi que des entreprises, la facilité de faire des affaires au niveau inférieur. et la disponibilité des terres.

« Nous avons besoin d’investissements importants du secteur privé dans les secteurs de la fabrication, de l’agriculture et des infrastructures. Nous ne pouvons pas être totalement dépendants du gouvernement pour fournir tous les capitaux », a-t-il déclaré.

Kumar a ajouté que les taux d’imposition des sociétés dans le pays ont été rendus raisonnables par le gouvernement et qu’il ne faut pas s’en plaindre.

Il a déclaré qu’en dépit d’un certain nombre de réformes entreprises par le gouvernement, le ratio investissement/PIB ne s’était pas amélioré.

Selon lui, il existe une volonté de prendre des décisions difficiles et d’engager des réformes difficiles au niveau du gouvernement central, mais lorsqu’il s’agit d’exécution, il y a des problèmes dus à la bureaucratie.

Kumar a déclaré que bien que le classement du pays en termes de facilité de faire des affaires se soit considérablement amélioré ; mais au niveau du district, l’obtention des autorisations pour la création d’une nouvelle unité pose encore des problèmes.

« Si aujourd’hui, vous ou moi voulons créer une nouvelle unité dans n’importe quel district de notre pays, je vous dis que ce sera une expérience pénible. Toute cette facilité de faire des affaires disparaîtra lorsque vous vous adresserez à la bureaucratie au niveau du district et que vous voudrez démarrer une entreprise », a-t-il déclaré.

Kumar a en outre déclaré qu’il y avait eu des problèmes autour de la gestion des risques et de la tarification des risques en ce qui concerne le secteur bancaire.

Il a déclaré que l’environnement et l’écosystème autour des infrastructures sont tels que si une banque évalue le risque de financement de l’infrastructure, elle ne pourra pas prêter plus de 16 à 17 pour cent.

En raison de l’environnement politique imprévisible du pays, où une politique peut être modifiée du jour au lendemain par le gouvernement, les gouvernements des États ou les autorités locales ou judiciaires, les banques ont du mal à évaluer les risques de financement des projets, a ajouté Kumar.

