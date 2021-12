Le pays a payé 100 fois plus pour la négligence des gouvernements précédents : fouille du Premier ministre Modi à Akhilesh Yadav

PM Modi a déclaré que lorsque les travaux ont commencé sur ce projet, son coût était inférieur à 100 crores de Rs, mais qu’aujourd’hui, il a été achevé après avoir dépensé environ 10 000 crores de Rs.

Le Premier ministre Narendra Modi s’est rendu aujourd’hui dans le district de Balrampur dans l’Uttar Pradesh, où il a inauguré le projet national Saryu Nahar visant à fournir de l’eau sûre pour l’irrigation de plus de 14 lakh hectares de terres et au profit d’environ 29 lakh agriculteurs de la région. Le projet a été construit pour un coût total de plus de 9 800 crores de Rs, dont plus de 4 600 crores de Rs ont été provisionnés au cours des quatre dernières années. Prenant un coup aux dispenses antérieures, Modi a déclaré que les travaux sur le projet avaient commencé en 1978 mais n’avaient jamais été achevés avant que son gouvernement ne prenne des mesures pour l’achever.

« S’il s’agit de l’argent du gouvernement, alors pourquoi devrais-je m’en soucier ? Cette réflexion est devenue le plus grand obstacle au développement équilibré et global du pays. Cette réflexion a retardé le projet du canal Saryu. Les travaux sur ce projet ont commencé il y a environ 50 ans et sont terminés aujourd’hui », a déclaré PM Modi.

PM Modi a déclaré que lorsque les travaux ont commencé sur ce projet, son coût était inférieur à 100 crores de Rs, mais qu’aujourd’hui, il a été achevé après avoir dépensé environ 10 000 crores de Rs. « Le pays a déjà payé 100 fois plus pour la négligence des gouvernements précédents », a déclaré le Premier ministre Modi.

Le Premier ministre a déclaré que l’utilisation de l’eau des rivières du pays et l’approvisionnement en eau adéquate des champs des agriculteurs étaient l’une des principales priorités du gouvernement. « L’achèvement du projet national du canal Saryu est la preuve que lorsque la pensée est honnête, le travail est également solide », a déclaré le Premier ministre Modi.

Le Premier ministre Modi a déclaré que les travaux qui n’auraient pas pu être achevés au cours des cinq dernières décennies l’ont été au cours des cinq dernières années. Il a dit qu’il y a un gouvernement à double moteur et que c’est la vitesse du travail du gouvernement à double moteur.

S’adressant à l’ancien gouvernement dirigé par le parti Samajwadi, le Premier ministre Modi a déclaré : « Ceux qui faisaient partie du gouvernement plus tôt – ils protégeaient la mafia. Aujourd’hui, le gouvernement de Yogi ji est occupé à nettoyer la mafia. C’est pourquoi les gens d’UP disent que la différence est claire.

Il a dit que ceux des gouvernements précédents soutenaient les Bahubalis tandis que le gouvernement Yogi s’est engagé à autonomiser les pauvres, les opprimés, les arriérés et les tribaux.

Le Premier ministre Modi a également rendu hommage au premier chef d’état-major de la Défense indien, le général Bipin Rawat, et l’a qualifié de grande perte pour chaque Indien. « Le général Bipin Rawat, dans les jours à venir, verra son Inde avancer avec de nouvelles résolutions – la tâche d’augmenter la sécurité des frontières du pays et de travailler pour renforcer les infrastructures frontalières », a déclaré le Premier ministre Modi. Il a ajouté que bien que l’Inde souffre aujourd’hui, le rythme des progrès n’en souffrira pas.

