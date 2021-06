Le pays chic de Don Williams brille

S’il y a jamais eu une star de country qui maîtrisait l’art de paraître faire très peu tout en tenant un public en haleine, c’était Don Williams “Gentle Giant”. Sa mort en septembre 2017 nous a volé un artiste au charme désinvolte et à l’ancienne qui représentait bien plus que ses tubes de marque tels que “You’re My Best Friend” et “I Recall A Gypsy Woman”.

Dix-sept têtes de liste

Entre 1974 et 1991, l’homme de Floydada, au Texas, a accumulé un total extraordinaire de 45 hits country du Top 10. Dix-sept d’entre eux sont allés jusqu’au n°1. Nous remontons au début de l’été 1987, lorsque son album New Moves pour Capitol, soi-disant clin d’œil à un son plus pop pour le traditionaliste de Music Row, a produit son cinquième single.

Le généralement décontracté et doucement amoureux “Je ne serai plus jamais amoureux” est entré dans le tableau des pays au n ° 68. C’était le troisième meilleur premier album de la semaine, derrière « She’s Too Good To Be True » d’Exile et « Why I Don’t Know » de Lyle Lovett.

« I’ll Never Be In Love Again » a été écrit par Bob Corbin et produit par Williams avec Garth Fundis, qui s’était bâti la réputation d’être l’un des producteurs les plus fiables de Music Row depuis son arrivée à Nashville au début des années 1970. Le single a fait des progrès constants vers le sommet des Hot Country Singles de Billboard, pour finalement se nicher au n ° 4 pour devenir le 35e de ces 45 meilleurs tenners.

La chanson a également enregistré 26 semaines impressionnantes sur les best-sellers country, ce qui était à l’époque le meilleur palmarès en carrière pour Williams. Il le répétera avec son prochain hit, « I wouldnt be a man », qui a débarqué en octobre 1987. Il y avait deux autres singles qui ont chacun enregistré d’autres séries de six mois pour Don, « I’ve Been Loved By » de 1989. Le meilleur” et les années 90 “Juste aussi longtemps que je t’ai”.

Suivez la liste de lecture All Time Greatest Country Hits.