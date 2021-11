«Le pays connaît une énorme demande de main-d’œuvre»

RP Yadav, président et directeur général de la société basée à Kolkata

Le fournisseur de services de dotation en personnel Genius Consultants sous-traite actuellement 52 000 employés à 875 entreprises à travers le pays. Dans une interview avec Surya Sarathi Ray, RP Yadav, président et directeur général de la société basée à Kolkata, a déclaré que les entreprises, dans tous les secteurs, sont en pleine vague d’acquisition de talents, qu’il s’agisse de première ligne, du segment intermédiaire ou du segment supérieur. Extraits édités :

Quelle est la situation de l’emploi actuellement? Les offres d’emploi augmentent-elles ?

Actuellement, l’Inde connaît une énorme demande de main-d’œuvre. La plupart des secteurs ont d’énormes exigences, en particulier dans le commerce électronique, la santé, l’informatique et les technologies de l’information pharmaceutiques, la fabrication, la vente au détail, les infrastructures, les compagnies aériennes, le tourisme et ses secteurs connexes.

L’Inde est maintenant dans une meilleure position en termes de création d’emplois. La demande est là dans les segments permanents, temporaires, occasionnels et même dans les concerts. Les usines et unités de fabrication tournent à plein régime. Ainsi, les MPME fonctionnent également à pleine capacité. En conséquence, la demande de travailleurs informels est très élevée.

Dans le segment permanent, l’exigence concerne les travailleurs de première ligne dont la rémunération est de 20 000 à 30 000 Rs. Ici, la demande a augmenté de 30 à 40 %. Ceci est suivi par la demande dans le segment intermédiaire avec une fourchette de salaire de Rs 50 000 à Rs 1 lakh. Ici, la demande a augmenté de 15 %. Le segment supérieur (Rs 1 lakh et plus) a connu une augmentation de 10 à 12%. La demande a également augmenté dans le segment des concerts. Avec la saison des fêtes, il y a une demande de travailleurs pour des concerts dans l’industrie alimentaire pour des plateformes comme Swiggy, Zomato et dans le transport pour des entreprises comme Ola, Uber, etc.

Qu’est-ce qui motive cette demande accrue de main-d’œuvre et combien de temps la tendance actuelle peut se poursuivre ?

Il y a plusieurs raisons. Lors des première et deuxième vagues de Covid, la plupart des entreprises ont réduit leurs effectifs de 15 à 20 %. Ils recrutent à nouveau. Une autre raison de cette forte demande est que les cas de Covid ont diminué et que les gens du commun et les industriels ont surmonté la peur du virus en raison de la campagne de vaccination de masse. Les industries ont augmenté leur production et leurs ventes pour surmonter les pertes des dernières années et demie. En fait, le chiffre de la perception de la TPS par le gouvernement au cours des deux derniers mois se situait entre Rs 1,17 lakh crore et Rs 1,30 lakh crore et en novembre, il devrait atteindre plus de Rs 1,50 lakh crore. Même le tarif aérien a augmenté de 3 à 4 fois. L’économie rebondit; par conséquent, le marché du travail est témoin d’une montée subite.

Oui, les entreprises offrent des incitations aux nouveaux arrivants – prime d’adhésion, achat de la période de préavis, entre autres, car les gens ont 2 à 3 offres en main. Il y a 15 à 35% de chances que le candidat ne rejoigne pas une entreprise potentielle car il a plus de choix.

Quelle tranche d’âge est la plus demandée ? Quelles sont les compétences à la demande ?

Les candidats sont traités sur un pied d’égalité, il n’y a pas de favoritisme des hommes par rapport aux femmes. Environ 80% de la demande concerne le groupe d’âge 22-27 ans pour des emplois comme le personnel de support dans les bureaux, les ouvriers, le personnel de vente et le développeur et le support de première ligne dans le secteur informatique. Les compétences recherchées sont : la vente, le développement web, l’intelligence artificielle, Java, les cyclistes, la robotique, etc.

Combien d’employés avez-vous maintenant, y compris ceux qui travaillent sur le site du client ?

Genius Consultants compte 52 000 employés sous-traités à 875 entreprises à travers l’Inde. Il y a trois mois, nous en avions 44 000. Dans la masse salariale directe de Genius Consultants, il y a 500 employés. C’était 385 il y a trois mois. Au cours des trois prochains mois, nous prévoyons d’ajouter 10 000 personnes dans le segment externalisé et environ 150 personnes à notre masse salariale directe. Nos clients sont en pleine expansion.

La mise en œuvre du salaire minimum et d’autres dispositions dans les codes du travail profiteront-elles à la création d’emplois ou créeront-elles des obstacles à l’avenir ?

Notre salaire moyen national par rapport à de nombreux autres pays est toujours inférieur. Par conséquent, je pense que ce ne sera pas un obstacle mais aidera à créer des emplois formels. Comme nous le savons tous, 85 % des travailleurs travaillent de manière informelle, ce qui n’est bénéfique ni pour les employés, ni pour le gouvernement, ni pour l’économie. Ces employés sont exploités, et je pense que cela doit changer. Même le gouvernement perd des revenus de PF, ESI, TPS, etc.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.