Le Pays de Galles à la rescousse ! Cardiff prêtera 4 millions de tests Covid à Westminster – « Un stock important » | Royaume-Uni | Des nouvelles

Il a déclaré: « Le Pays de Galles dispose d’un stock important de tests d’écoulement latéral, suffisant pour répondre à nos besoins au cours des semaines à venir. »

Cependant, en Angleterre, il y a eu des problèmes avec la disponibilité de la PCR et du flux latéral ainsi que des kits de livraison à domicile au cours des quatre derniers jours.

Il n’y avait aucun test disponible sur le site Web du gouvernement à 9 heures jeudi et les pharmacies ont également eu des problèmes de disponibilité.

Tout au long de la journée en Angleterre, il y a eu des problèmes pour commander des tests d’écoulement latéral.

Il n’y avait pas non plus de tests PCR à domicile ou de centres de test PCR disponibles sur le site Web du gouvernement pendant plusieurs heures.

Alors que les rendez-vous pour les tests PCR étaient disponibles en Écosse et au Pays de Galles, ils ont également temporairement manqué en Irlande du Nord.

Il y a eu une augmentation de la demande suite à une augmentation des cas de Covid 19 avec un nouveau record du plus grand nombre de cas étant établi mercredi lorsqu’un chiffre de 183 037 cas en laboratoire a confirmé.

Un nombre croissant de personnes essaient de suivre les directives du gouvernement en testant avant de socialiser.

LIRE LA SUITE: La marine déployée sur un navire de guerre coulé contenant 1400 tonnes d’explosifs

Dans une lettre aux députés, le secrétaire à la Santé, Sajid Javid, a déclaré que l’offre de tests de flux latéral serait augmentée en janvier et février de 100 millions à 300 millions.

Il a déclaré : « Pour répondre à la demande prévue au cours des prochaines semaines, nous achetons des centaines de millions de tests LFD supplémentaires, embarquant de nouveaux produits et accélérant leur déploiement auprès du public. »

Un porte-parole de la UK Health Security Agency a annoncé mercredi que huit millions de kits de test de flux latéral seraient disponibles dans les pharmacies d’ici le réveillon du Nouvel An.

Il a déclaré: «Nous avons rendu 100 000 créneaux de réservation PCR supplémentaires disponibles par jour depuis la mi-décembre et nous continuons d’étendre rapidement la capacité – avec plus d’un demi-million de tests effectués le 23 décembre seulement et la capacité de livraison a doublé pour atteindre 900 000 tests PCR et LFD. kits par jour.

A NE PAS MANQUER :

Regardez le moment où la garde de la reine renverse un enfant à la tour de Londres [REVEAL]

George Galloway furieux alors que sa fille est maltraitée dans un magasin écossais [INSIGHT]

Le jour de Noël de la famille « ruiné » par une expérience de 55 £ chez Toby Carvery [SPOTLIGHT]

Le secrétaire fantôme à la Santé, Wes Streeting, a fait valoir que le personnel du NHS devrait être prioritaire pour les tests.

Il a déclaré: «La pénurie de tests et les retards dans l’obtention des résultats risquent d’exacerber les pressions exercées sur le personnel du NHS et d’autres infrastructures nationales critiques.

« J’ai écrit au secrétaire à la Santé pour l’exhorter à s’assurer qu’ils sont en tête de la file d’attente. »