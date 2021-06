Le Pays de Galles comparé à Stoke par le patron de l’Italie Roberto Mancini et Gareth Bale répondent alors que les Dragons rouges soutiennent pour provoquer la colère de l’Euro 2020

in

Le Pays de Galles a été soutenu pour causer des problèmes à l’Italie lors de leur affrontement pour l’Euro 2020 alors que Robert Mancini comparait l’équipe des nations locales à Stoke.

Les deux se rencontrent à 17 heures lors de leur dernier affrontement dans le groupe A avec l’Italie déjà qualifiée pour les huitièmes de finale et le Pays de Galles à une distance touchante.

.

Le Pays de Galles a la chance de se qualifier pour les huitièmes de finale de l’Euro 2020 ce soir

L’équipe de Robert Page compte quatre points en deux matchs et semble gagner en confiance à chaque minute jouée.

Mancini a tenté de leur faire un compliment avant le match, qui est en direct sur talkSPORT, les comparant à une ancienne équipe de Premier League.

“Stoke avait un style de jeu très difficile, ils étaient très difficiles à résoudre”, a déclaré Mancini.

« Ce sera un match très difficile d’un point de vue physique car c’est une équipe puissante comme Stoke, mais ils sont aussi très techniques. Le Pays de Galles a des joueurs comme (Joe) Allen, (Gareth) Bale et (Daniel) James. Ils ont des joueurs de qualité et habiles.

.

Mancini a comparé le Pays de Galles à sa conférence de presse avant le match

Au sujet du commentaire de Mancini, Bale a plaisanté : « Je ne savais pas que Stoke était si bon !

« Gagner engendre toujours la confiance, cette mentalité de gagnant. La victoire (contre la Turquie) nous donne plus de confiance pour ce match.

L’ancien attaquant de la République d’Irlande Tony Cascarino a soutenu le Pays de Galles pour causer des problèmes à l’Italie dans le match, estimant qu’ils ont le rythme pour les blesser

“Je pensais qu’ils avaient très bien joué en ne jouant pas aussi bien que la plupart des gens pensaient qu’ils étaient capables de le faire contre la Suisse, mais ils ont tiré quelque chose du jeu dans lequel ils étaient en difficulté”, a déclaré Cascarino au Weekend Sports Breakfast.

.

Le Pays de Galles a pris quatre points lors de ses deux premiers matches de groupe de l’Euro 2020

« Je pensais qu’ils montraient de grandes qualités. De toute évidence, Bale et Ramsey se sont présentés lors du dernier match et ont fait une énorme différence pour le Pays de Galles.

«Je pense que c’est une équipe qui peut blesser les équipes. Il y a beaucoup de rythme et de capacité. Ils ont un peu de tout.

« Kieffer Moore est un avant-centre qui peut bien mener la ligne, Dan James est quelqu’un qui peut mettre les gens en échec.

“Ils ont la qualité d’un milieu de terrain comme Ramsey qui peut se placer dans des positions dangereuses et ils ont Bale qui peut faire un ballon de qualité.”

Bale a raté le point de penalty lors de la victoire 2-0 de mercredi contre la Turquie à Bakou, envoyant son coup de pied haut au-dessus de la barre transversale.

Mais il a semblé vif et dangereux et Cascarino lui a donné le mérite d’être en forme pour le tournoi.

.

L’Italie n’a pas encore concédé à l’Euro 2020 et est en tête du groupe A

“Fair-play pour lui de se présenter à l’Euro et de bien jouer après les 18 derniers mois. Il a eu son temps à Tottenham, mais vous n’avez jamais été vraiment convaincu », a ajouté Cascarino.

«Je pensais qu’il était formidable lors du dernier match, même s’il a raté un penalty. C’était le Bale d’autrefois. Il voulait toucher les gens.

«Nous nous souvenons tous d’une époque où Bale courait contre les défenseurs et ils avaient peur de lui parce qu’il était si rapide.

« L’Italie n’a pas les deux demi-centres les plus rapides, je ne sais pas s’ils sont tous en forme, Chiellini s’est blessé.

« Que fait Roberto Mancini ? Oublie-t-il un nombre et donne-t-il des opportunités aux gens ?

« L’Italie a été la plus grande surprise de tout le monde. Ils avaient ce brillant record et avaient des matchs amicaux contre des équipes qu’ils pouvaient battre confortablement, et un excellent record dans ce domaine.

“Leur désir de fermer les équipes en haut du terrain a été brillant à regarder.”