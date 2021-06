Le Pays de Galles est soutenu pour mettre fin à une séquence de deux ans d’invincibilité de l’Italie et Gareth Bale et Dan James pour “exploiter” les défenseurs vieillissants Giorgio Chiellini et Leonardo Bonucci

in

Le Pays de Galles a été soutenu pour sceller une victoire éclatante sur l’Italie, favorite du Groupe A, Dean Saunders affirmant que son rythme peut exploiter la défense vieillissante des Azzurri.

L’équipe de Roberto Mancini est sur une série de 28 matches sans défaite – qui s’étend sur deux ans – et a conservé neuf feuilles blanches consécutives.

L’Italie a semblé très forte lors de sa victoire d’ouverture de l’Euro 2020 contre la Turquie

Ils ont ouvert leur campagne pour l’Euro 2020 avec une confortable victoire 3-0 sur la Turquie pour conforter leur réputation de chevaux noirs de la compétition, tandis que le Pays de Galles ne pouvait faire match nul qu’avec la Suisse.

Cependant, malgré l’expérience incontestable de Giorgio Chiellini et Leonardo Bonucci, la paire défensive centrale de premier choix de l’Italie, la paire a un âge combiné de 70 ans.

Et Saunders, qui a remporté 75 sélections pour le Pays de Galles, pense que Dan James et Gareth Bale causeront de gros problèmes à la ligne arrière italienne lors de leur rencontre le 20 juin.

L’expert a déclaré lors du petit-déjeuner talkSPORT de lundi: «Ils n’ont pas perdu depuis 28 matchs sous Mancini. Cela fait plus de deux ans qu’ils ont perdu, donc c’est évidemment une bonne équipe.

“Vous regardez les faiblesses, vous essayez de chercher ce qui va leur coûter à l’Euro, et je pense aux deux défenseurs centraux.

« Ce sont des défenseurs de classe mondiale, mais à quel moment se font-ils prendre par le rythme ?

“Je pense qu’avec Dan James et Gareth Bale, si nous pouvons tenir contre l’Italie, je pense vraiment que nous pouvons exploiter cela.

Le Pays de Galles pourrait causer des problèmes de backline italien lent, dit Saunders, surtout après la brillante performance de James contre la Suisse

“[Turkey star Burak] Yilmaz les a couru quelques fois et il a 35 ans ! Ils n’ont pas encore atteint le rythme. Quand ils se heurtent à des gens comme [Kylian] Mbappé, c’est ce qui pourrait leur coûter.

«Et j’ai pensé avant le match, ont-ils un attaquant qui va le faire à chaque match? Leur attaquant a bien joué contre la Turquie, mais ce sera un match difficile [against Wales].

L’égalisation du Pays de Galles déclenche une célébration folle à Merthyr Town

“Nous devons juste attendre avec impatience ce match contre la Turquie [LIVE on talkSPORT, June 16] et choisissez la bonne équipe avec la bonne tactique et les joueurs doivent se présenter le jour même.

Le Pays de Galles, qui a fait match nul 1-1 avec la Suisse lors de son premier match de l’Euro 2020, affronte la Turquie avant de jouer contre l’Italie.

Pendant ce temps, l’Italie se qualifiera déjà pour les huitièmes de finale si elle bat la Suisse mercredi.

