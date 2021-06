Le Pays de Galles et Gareth Bale s’écrasent contre le Danemark supérieur

Pour l’équipe nationale galloise, une deuxième campagne consécutive à élimination directe du Championnat d’Europe est un énorme succès. L’équipe de joueurs de première, deuxième et même troisième division cherchait maintenant à imiter le parcours de demi-finale qu’elle avait connu en 2016 avant d’abandonner contre le Portugal. La phase de groupes était serrée pour eux, mais ils en ont fait assez pour se classer parmi les deux premiers et se qualifier, mais maintenant le Danemark leur faisait obstacle aux huit derniers. Les Danois avaient perdu leurs deux premiers matchs et avaient été sérieusement secoués lorsque le joueur vedette Christian Eriksen s’est effondré à la suite d’un arrêt cardiaque lors du match d’ouverture – mais une victoire éclatante de 4-1 sur la Russie a suffi à les mener à terme et à gagner un fort vent d’élan.

Photo de Koen van Weel – Piscine/.

Pendant environ 20 minutes, le pays de Galles a semblé brillant. Gareth Bale trouvait constamment une poche d’espace sur le côté droit, ce qui lui permettait de ramasser le ballon et soit d’enfiler une passe, soit de travailler un tir. Un coup a volé juste à côté, et les Danois commençaient à transpirer sur ses interactions. Après avoir survécu à cette période, le Danemark a semblé changer sa configuration et combler cet espace au milieu de la mi-temps. Cela a conduit à la domination totale des Danois. Le Pays de Galles est devenu isolé, Bale est devenu silencieux – et le Danemark est devenu leader. Kasper Dolberg a été trouvé par une passe très intelligente de Mikkel Damsgaard, mais sa finition pour trouver le coin inférieur de l’extérieur de la surface était de classe mondiale. Le Danemark a continué à dominer de toutes les manières possibles, mais n’a pas réussi à marquer à nouveau avant la mi-temps.

Photo de Koen van Weel – Piscine/.

Le Pays de Galles a dû se ressaisir et essayer de prendre possession du ballon et de prendre de l’élan en seconde période, mais le Danemark n’était pas prêt à laisser passer les choses. Quelques minutes plus tard, et il était deux. Dolberg à nouveau, profitant cette fois d’un mauvais dégagement avant de choisir sa place à l’intérieur de la surface. En raison de la seule ligne de score, les Gallois gardaient espoir d’un retour, mais Bale a continué d’être exclu du match. Au fil du temps, il est devenu clair que le Danemark était bien trop fort pour même un renouveau des contes de fées gallois. Vers la fin, c’est allé de mal à catastrophique. L’impressionnant Joakim Mæhle a reçu le ballon dans la surface avant de tromper son homme et de poignarder le ballon dans la lucarne avec son pied le plus faible. Sachant que cela signifiait que c’était fini pour eux, le joueur gallois Harry Wilson a inutilement battu un joueur danois pour recevoir un carton rouge dans le temps additionnel. Bien que le carton rouge ait été en fait la mauvaise décision lors de l’examen du défi, le Danemark n’a détenu aucun prisonnier et a rapidement utilisé l’espace pour passer à quatre par Martin Braithwaite. Bale lui-même a reçu un avertissement à ce moment-là pour avoir exprimé et montré ses désaccords avec les décisions de l’arbitrage vers la fin du match. Il a terminé 4-0 contre le Danemark et le Pays de Galles s’est retiré du tournoi après avoir été complètement surclassé.

Donc pas d’histoire de rêve pour le Pays de Galles cette fois-ci, mais pour une nation de cette taille et de cette qualité, se qualifier à nouveau pour les huitièmes de finale d’un grand tournoi international est incroyable. Gareth Bale a vraiment porté son pays à des sommets qu’il n’avait jamais atteints auparavant – et son inspiration a fait en sorte qu’ils pourraient bien continuer à atteindre ces sommets longtemps après son départ. Les rumeurs selon lesquelles cela aurait pu être son dernier match pour le Pays de Galles restent spéculatives, et il a prouvé qu’il possède toujours la mentalité de diriger et de produire pour cette équipe – mais c’est finalement à lui de décider ce qui se passe maintenant. Maintenant, je peux me détendre et soutenir uniquement la seule autre nation britannique qui reste dans le tournoi dans sa tentative de remporter le trophée à la maison …