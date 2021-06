Le Pays de Galles ne devrait pas être jugé sur une sortie peu flatteuse, déclare Michelle Owen

Le diffuseur ITV et Sky Sports donne son opinion sur l’équipe du Pays de Galles (Photo: PA)

Le Pays de Galles avait parcouru 5 382 milles lorsqu’ils ont atterri à Amsterdam et après avoir vu son équipe éliminée par le Danemark, le manager Rob Page a plaisanté en disant qu’il ne comprenait toujours pas le format du tournoi.

Accueillir l’Euro dans 11 pays au milieu d’une pandémie mondiale a été un défi logistique pour les équipes, les fans et les journalistes.

Le Pays de Galles a eu un accord brut en termes de lieux de leurs matchs, mais avec cela, ils semblaient adopter une mentalité de siège.

A Bakou contre la Turquie, le stade était rempli – autant qu’il pouvait l’être – de supporters turcs. A Rome, c’était la même histoire.

Au bord du terrain, et même si le stade était à peine plein au quart, l’hymne italien était quelque chose à voir.

Le temps à Bakou et à Rome était parfois très chaud, il suffisait de rester immobile pour transpirer. Ce n’était pas une tâche facile de sortir du groupe A mais le Pays de Galles a brillamment pris quatre points, ce qui a suffi pour la deuxième place.



Andreas Cornelius du Danemark et Neco Williams du Pays de Galles se battent pour le ballon (Photo : Alex Gottschalk/DeFodi Images via .)

Parfois, à la suite de l’émotion d’un résultat, nous pouvons oublier ce qui a été réalisé. Le Danemark battant le Pays de Galles 4-0 samedi soir était une sortie peu flatteuse, mais ils peuvent être fiers de ce qui s’est passé avant.

N’oublions pas que Page n’était même pas censé être en charge de ce tournoi. Chaque fois que je l’ai interviewé, il était engageant, passionné et savourait l’opportunité.

Je me suis aussi assis avec Gareth Bale. Il garde ses cartes près de sa poitrine mais a maintenant insisté sur le fait qu’il jouera pour le Pays de Galles aussi longtemps qu’il jouera.

Le joueur de 31 ans a montré son importance pour le Pays de Galles avec sa performance de star du match contre la Turquie. Le penalty manqué l’a revigoré encore plus pour aider l’équipe à passer et la pousser vers les 16 derniers.



Gareth Bale a confirmé qu’il continuerait à jouer pour le Pays de Galles tant qu’il resterait dans le sport (Photo : Lukas Schulze – UEFA/UEFA via .)

Les Danois attendaient, deux semaines après la chute choquante de Christian Eriksen.

D’une manière ou d’une autre, ils se sont rassemblés et ont progressé, devenant la première équipe à passer après avoir perdu les deux premiers matchs de groupe. Ils méritaient la victoire contre le Pays de Galles mais les décisions arbitrales sur le terrain ont été en leur faveur.

Kieffer Moore a été victime d’une faute dans la préparation du deuxième but, le grand attaquant ayant reçu l’ordre de sauter avec ses bras à ses côtés lorsqu’il est entré en jeu contre l’Italie pour éviter un carton jaune qui lui ferait manquer le prochain match.

Cependant, Moore a coupé un chiffre frustré après avoir été réservé contre les Danois.

Le Pays de Galles a bien commencé, mais le passage intelligent d’Andreas Christensen au milieu de terrain a annulé leurs menaces et a permis au Danemark d’atteindre confortablement les quarts de finale.

Il y avait encore une autre décision difficile pour le Pays de Galles plus tard, le rouge de Harry Wilson pour un tacle tardif semblait dur.

Le message clé du pays de Galles est « Ensemble plus fort ». Il s’agit d’une nation qui ne s’était pas qualifiée pour un tournoi majeur entre 1958 et l’Euro 2016. Des générations ont manqué de soutenir leur pays sur la grande scène, mais de nombreux enfants d’aujourd’hui peuvent être inspirés après avoir vu leur pays concourir.

Lorsqu’il s’est entretenu avec Aaron Ramsey pour ITV, il a expliqué à quel point le développement du football est arrivé, ce que l’on attribue à feu Gary Speed ​​et à la direction dans laquelle il a commencé à faire évoluer la configuration.

Son travail a été poursuivi par Chris Coleman avec ces moments magiques il y a cinq ans. Un parcours spécifique pour les jeunes talents est en place et les produits qui en découlent jouent pour leur pays.

Huit de l’équipe de l’Euro 2016 sont restés cette fois-ci et il y a de nombreuses raisons d’être optimiste pour l’avenir avec la majorité de l’équipe de moins de 25 ans.

Page a déploré le fait que beaucoup de son équipe n’ont pas eu de temps de jeu régulier au cours de la saison nationale et c’est quelque chose que les individus doivent aborder, comme Joe Morrell et Danny Ward ayant à peine figuré pour leurs clubs.

Pendant ce temps, il n’y a probablement pas de pays plus ensemble que le Danemark en ce moment.

Ils deviennent la première équipe à marquer quatre buts lors de matchs consécutifs dans un championnat d’Europe. Leur histoire extraordinaire continue à Bakou et l’élan est avec eux.

