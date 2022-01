Le Pays de Galles pourrait jouer les matchs à domicile des Six Nations en Angleterre en raison des restrictions de coronavirus dans le pays, le stade Tottenham Hotspur étant potentiellement une option pour les vainqueurs de l’année dernière

Le Pays de Galles pourrait jouer ses matchs à domicile des Six Nations en Angleterre, Covid-19 pouvant affecter le tournoi à venir.

Le Daily Mail rapporte que la Welsh Rugby Union a commencé à étudier la possibilité de jouer ses matchs des Six Nations contre l’Écosse, la France et l’Italie en Angleterre.

Le Pays de Galles a remporté les Six Nations l’année dernière après avoir joué des matchs à huis clos

Le premier ministre du Pays de Galles, Mark Drakeford, a introduit de nouvelles règles le lendemain de Noël, ce qui signifiait que les événements sportifs étaient obligés de se dérouler à huis clos, et la WRU a été informée qu’elle pouvait jouer avec ou sans foule à Cardiff, ou déplacer les jeux.

Le stade Tottenham Hotspur de Londres est un lieu potentiel pour les matchs si nécessaire.

Les deux parties étaient auparavant en pourparlers pour que le Pays de Galles organise leurs matches d’automne 2020 sur le terrain des Spurs avant que les protocoles de Covid-19 ne changent et signifient que tous les matches sauf un se déroulent à huis clos.

Le Tottenham Hotspur Stadium pourrait s’ajouter à la liste des sports qu’il accueille

Cependant, il est dit que Wembley ne serait pas réalisable en raison des matchs de football anglais qui auront lieu pendant la pause internationale de mars.

L’équipe de Wayne Pivac a disputé ses quatre matches d’automne 2021 devant un stade de la Principauté à guichets fermés à Cardiff.

Cependant, de nouvelles restrictions signifient que cela ne serait désormais plus possible et il n’y a pas eu de clarté quant au moment où ces règles seront assouplies avant les Six Nations.

