Le Pays de Galles se qualifie pour les huitièmes de finale de l’Euro 2020 malgré sa défaite face à l’Italie dominante

Le Pays de Galles a obtenu sa place en huitièmes de finale de l’Euro 2020 (Photo: .)

Le Pays de Galles a réservé sa place pour les huitièmes de finale de l’Euro 2020 après avoir terminé deuxième du groupe A, malgré une défaite 1-0 face à l’impressionnante équipe italienne de Roberto Mancini à Rome.

Les hommes de Rob Page avaient besoin d’un point pour garantir leur qualification mais se sont accrochés à la deuxième place avec une différence de buts supérieure à la Suisse, qui a battu la Turquie 3-1 dans l’autre match de dimanche soir.

La sublime volée de Matteo Pessina a donné à l’Italie un but d’avance à mi-parcours et le Pays de Galles n’a eu aucune réponse, Ethan Ampadu étant expulsé pour un mauvais défi sur Federico Bernardeschi à seulement 10 minutes de la deuxième période au Stadio Olimpico.

Aaron Ramsey et Gareth Bale ont tous deux eu des occasions en or d’égaliser contre le cours du jeu, de chaque côté de l’expulsion, mais ils ont été déçus par une finition capricieuse et l’Italie a tenu bon pour assurer un 30e match consécutif sans défaite.

Les hôtes avaient déjà scellé leur place au tour suivant avec une paire de victoires complètes 3-0 contre la Turquie et la Suisse et leur dernière victoire a encore renforcé leur statut de favori du tournoi de cet été aux côtés de la France, championne du monde.



Pessina a sorti l’impasse avec un effort intelligent de volée à la 39e minute (Photo: .)

La première occasion majeure du match est revenue à Andrea Belotti à la 24e minute, mais l’attaquant turinois a tiré son tir de justesse à côté du poteau sous un angle serré.

Après que Chris Gunter ait dirigé un corner de Daniel James juste au-dessus de la barre transversale, les hommes de Mancini ont intensifié la pression avec une série d’attaques incisives et Ampadu est venu à la rescousse en détournant la frappe de Federico Chiesa derrière pour un corner.

Mais les Italiens ont pris une avance méritée à la 39e minute alors que Pessina a dirigé le coup franc bas de Marco Verrati avec une volée exquise au-delà de Danny Ward dans le but gallois.

Pessina a presque doublé son score à peine deux minutes plus tard, mais a vu sa première arrivée rouler à quelques centimètres du montant au grand soulagement de la défense du Pays de Galles, qui semblait désespérée que le sifflet de la mi-temps soit sifflé.



Ampadu a reçu un carton rouge à la 54e minute (Photo: .)

Il n’y a eu aucun relâchement après la pause, alors que la star de la Juventus Bernardeschi a martelé un coup franc de 30 mètres contre l’extérieur du poteau.

Ramsey a eu une rare chance d’égaliser après une tête en arrière lamentable du remplaçant Francesco Acerbi en seconde période, mais le milieu de terrain n’a pas su capitaliser sur l’erreur, s’attardant sur le ballon avant que l’attaque ne tombe en panne.

Juste au moment où le Pays de Galles semblait prendre pied, Ampadu a reçu ses ordres de marche pour un défi dangereux sur Bernardeschi. Les rediffusions ont montré que le jeune de Chelsea est tombé de force sur la cheville de son adversaire et que l’arbitre Ovidiu Hategan n’a pas perdu de temps à brandir un carton rouge.

Un Bale non marqué a eu une énorme chance d’égaliser à la 75e minute lorsque la tête de Joe Rodon l’a trouvé au poteau arrière, mais l’attaquant du Real Madrid a regardé avec consternation après avoir lancé son effort de volée bien au-dessus de la barre.

L’Italie a conservé son avance étroite contre le Pays de Galles à dix pour remporter une troisième victoire sur trois et il y a eu des scènes folles après le match alors que les joueurs de Mancini ont célébré leur 30e match consécutif sans défaite devant une foule enthousiaste de Rome.



Bale a consolé Ampadu alors qu’il sortait du terrain (Photo: .)

“Nous savions que ce serait très difficile dès le début”, a déclaré le capitaine du Pays de Galles Bale à ITV Sport peu de temps après le coup de sifflet final.

“Beaucoup de course et de défense, je suis fier des garçons. Nous avons réussi.

«Je n’ai pas trop vu le carton rouge. C’était malheureux. Nous avons dû creuser profondément et nous l’avons fait.

« Nous devons récupérer maintenant, faire une pause et nous préparer à repartir.

“Avec ma chance, je n’ai pas tout à fait réussi à surmonter le ballon, mais cela ne fait aucune différence au final, nous terminons deuxièmes.”



Ramsey a gaspillé une glorieuse chance de niveler peu de temps avant l’expulsion d’Ampadu (Photo: .)

Ramsey a estimé que le Pays de Galles faisait preuve d’un «grand caractère» contre une impressionnante équipe italienne. et a fait valoir que l’expulsion d’Ampadu en seconde période était peut-être un « peu sévère ».

«Ça a été dur pendant de longues périodes. Nous étions contre une grande équipe qui est restée 30 matchs sans défaite – c’est un exploit », a-t-il déclaré.

«Mais nous avons fait preuve d’un grand caractère, vous ne pouvez jamais remettre en question cette équipe, nous donnons toujours tout et nous avons creusé.

«Je suis désolé pour Ethan – c’était peut-être un peu dur. Il l’a certainement attrapé, c’était l’une de ces décisions qui aurait pu aller dans les deux sens.

«Il était important de créer quelques opportunités et nous aurions pu faire match nul un autre jour.

“Nous devons être plus constants tout au long du match, mais nous terminons deuxième et nous sommes ravis.”

