Le Pays de Galles se tient debout et affronte les fans pour chanter l’hymne national pour le match d’ouverture de l’Euro 2020 contre la Suisse comme Cristiano Ronaldo lors de la Coupe du monde 2018

Nous pouvons tous convenir que le Pays de Galles possède l’un des meilleurs hymnes nationaux.

Là-haut avec la France et l’Italie, les Dragons ont entonné ‘Hen Wlad Fy Nhadau’ [‘Old Land of My Fathers’] à Bakou avant leur match d’ouverture de l’Euro 2020 contre la Suisse.

BBC

Le Pays de Galles était en pleine forme avant l’Euro 2020

Avec un nombre limité de fans présents, nous pouvions entendre les belles voix chantées de Dan James, Aaron Ramsey et Gareth Bale – mais il y avait environ 2 000 fans gallois en Azerbaïdjan à se joindre.

Dans un mouvement qui devient de plus en plus populaire parmi les équipes sportives internationales, le Pays de Galles se tenait tous de côté à l’unisson pour faire face à leurs fans et à leurs drapeaux.

BBC

Les fans se sont fait entendre

Conçus comme une démonstration de patriotisme avant le match, la superstar portugaise Cristiano Ronaldo et le gardien argentin Willy Caballero étaient parmi ceux qui ont tourné la tête pour chanter leurs hymnes nationaux lors de la Coupe du monde 2018.

L’Italie a certainement prouvé que rugir l’hymne national peut être très efficace vendredi soir, alors qu’une victoire 3-0 sur la Turquie a suivi leur interprétation féroce de “Il Canto degli Italiani” [‘The Song of the Italians’]

Cependant, les fans brésiliens vous diront que cela ne va pas plus loin, car l’une des livraisons d’hymne les plus passionnées de l’histoire du football a précédé leur défaite 7-1 à domicile contre l’Allemagne lors de la Coupe du monde 2014.