Le Pays de Galles sur le point d’atteindre les huitièmes de finale de l’Euro 2020 grâce à Gareth Bale et “Superman” Aaron Ramsey en produisant une masterclass contre la Turquie

Aaron Ramsey a été comparé à “Superman” par Dean Saunders alors qu’il marquait le but décisif pour le Pays de Galles contre la Turquie pour rapprocher son pays des huitièmes de finale avec une victoire 2-0.

Bien qu’il ait raté deux occasions plus tôt en première mi-temps, le milieu de terrain de la Juventus a réussi une superbe passe du tout aussi impressionnant Gareth Bale, après une course à pleins poumons, pour terminer sereinement au milieu de la chaleur torride de Bakou.

Le Pays de Galles a scellé une incroyable victoire 2-0 contre la Turquie pour lancer sa campagne Euro 2020

La finition impudente de Ramsey sur la délicieuse balle en profondeur de Bale a donné l’avantage au Pays de Galles à Bakou

Après avoir obtenu un match nul important contre la Suisse samedi, le Pays de Galles a réalisé une performance exceptionnelle sur le terrain en Azerbaïdjan pour faire taire la foule partisane.

Bale est redevenu fournisseur à la 95e minute pour ravir les fans et mettre en place Conor Roberts et sceller une célèbre victoire et couronner peut-être l’une des plus grandes performances galloises jamais vues lors d’un tournoi majeur.

Le Pays de Galles a eu une glorieuse opportunité de prendre la tête lorsque Gareth Bale a joué une délicieuse passe dans le chemin d’Aaron Ramsey. Après avoir envoyé le défenseur voler avec un délicieux dink à l’intérieur, le milieu de terrain de la Juventus a vu son tir rapproché bien sauvé.

Burak Yilmaz était peut-être le joueur en rouge le plus dangereux de Bakou et il a forcé un bon arrêt de Danny Ward après une réduction intelligente du côté droit et l’attaquant lillois a fait preuve d’un bon mouvement pour balayer un but tiré.

Daniel James a été dévasté d’être retiré contre la Suisse samedi, mais le milieu de terrain de Manchester United n’a montré aucun signe de bouderie et s’est avéré une menace constante sur le côté gauche.

Son tir des flancs a causé des problèmes constants à la ligne de fond turque, le toujours dangereux Keiffer Moore visant à marquer son deuxième but du tournoi.

Bale a montré ses capacités de classe mondiale en tombant profondément, en restant large, puis en courant derrière la ligne de fond turque

Bale montrait sa classe tout au long, tombant profondément et prouvant un cauchemar pour la défense turque, mais il aurait été dévasté par un autre ballon en profondeur pour Ramsey trouvant le milieu de terrain propre au but – mais il n’a pas réalisé combien de temps il avait et a flambé impuissant sur tout en étant propre jusqu’au but.

Prouvant qu’il est une star complète et authentique de classe mondiale, Bale a refusé de rester sur le côté droit et s’enfoncerait profondément à chaque occasion tout en étirant la ligne de fond avec son rythme effréné.

Pourtant, l’ailier du Real Madrid est beaucoup trop averti pour savoir que si vous ne tentez pas votre chance, vous serez puni et le joueur de 31 ans ne pourrait que regarder avec horreur Joe Morrell a été contraint de dégager le ballon deux fois de la ligne. Caglar Soyuncu dans le rôle de Hakan Calhanoglu a présenté ses prouesses sur coup de pied arrêté de deux coins.

Bale a eu la chance de se dégourdir les jambes après avoir intercepté une passe égarée du milieu de terrain, mais Soyuncu a montré ses prouesses défensives en relevant l’ailier rapide, puis en se glissant de manière experte face à trois attaquants gallois en maraude.

Joe Rodon et la défense galloise ont mobilisé Burak Yilmaz de manière experte

Après avoir laissé passer deux occasions glorieuses, Ramsey a finalement ouvert le score à Bakou après avoir récupéré une autre magnifique passe de Bale sur sa poitrine et fait glisser le ballon devant le gardien de but en demi-volée.

La foule hostile à Bakou a été réduite au silence instantanément après le 17e but de Ramsey pour son pays, avec Bale tirant à nouveau les ficelles et Dean Saunders faisant des paroles lyriques sur les hommes de Robert Page à la mi-temps alors qu’il travaillait comme commentateur pour talkSPORT.

“Les 45 meilleures minutes que j’ai vues depuis des années”, a déclaré Saunders. « Le meilleur que nous ayons joué depuis très, très longtemps.

“Nous ne pouvons pas jouer beaucoup mieux que cela.”

Ramsey et Bale ont dirigé la Turquie en lambeaux en Azerbaïdjan

Si le Pays de Galles ne pouvait pas mieux jouer, alors la Turquie ne pourrait probablement pas jouer beaucoup moins bien et Senol Gunes a réagi instantanément en effectuant deux changements à la mi-temps pour tenter de maîtriser le dragon gallois.

Pourtant, Bale et Ramsey ont encore une fois montré un excellent jeu de liaison, le joueur de 31 ans flambant en demi-volée après qu’un centre ébréché de l’ancien homme d’Arsenal l’ait trouvé dans un espace scandaleux à environ 25 mètres du but.

Malgré tout leur jeu incroyable, le Pays de Galles a failli être bloqué lorsqu’un corner est tombé à Yilmaz sans marque à l’intérieur de la surface de réparation de six mètres, mais l’attaquant vétéran a tiré une volée volante au-dessus de la barre.

Juste avant l’heure de jeu, Ramsey a eu une glorieuse chance de marquer deux buts et de tuer complètement le match, mais son tir dévié à l’intérieur de la surface a été repoussé par Urgurcan Cakir.

Yilmaz a ensuite donné une chance glorieuse au bar après une rafale dans la boîte

Si la chance de Ramsey de tuer le match était infime, alors Robert Page aurait été désespéré par ce qui s’était passé juste après l’heure.

Gareth Bale a conduit vers la défense turque et a été abattu à l’intérieur de la surface par Zeki Celik, mais a ensuite fait des kilomètres de pénalité au-dessus de la barre, décrit comme “la pire pénalité que vous ayez jamais vue” par Saunders dans les commentaires.

Lorsque le remplaçant Mert Mulder a fait irruption dans la surface du Pays de Galles sur le côté gauche, il aurait été stupéfait de voir Ramsey revenir pour faire un tacle de récupération vital.

‘Superman’ Dean Saunders s’est exclamé dans un commentaire alors qu’il luttait pour garder l’admiration de sa voix pour le milieu de terrain central.

L’ailier du Real Madrid a tiré ses miles de pénalité au-dessus de la barre à Bakou

L’exaspération de Bale était claire pour tous après son échec

Danny Ward a été exceptionnel samedi, mais a ensuite été rappelé à l’action avec un brillant arrêt réflexe de Merih Demiral alors que les Turcs mettaient la pression.

Joe Rodon était impérieux à l’arrière et sa tête courageuse pour nier Yilmaz a provoqué une mêlée dans la surface alors que le chronomètre dépassait la 90e minute et se rapprochait d’une victoire historique pour le Pays de Galles.

Les hommes de Robert Page affrontent l’irrépressible Italie ce dimanche au Stadio Olimpico de Rome, avec les hommes de Roberto Mancini démantelant les Turcs lors de leur premier match vendredi soir.

Pourtant, grâce à l’héroïsme de Bale et Ramsey, le Pays de Galles peut entrer dans le match avec un sentiment de liberté après une performance scintillante au milieu de la chaleur torride de Bakou.