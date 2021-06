Le Pays de Galles surclassé alors que le Danemark progresse vers les quarts de finale de l’Euro 2020

Kasper Dolberg a marqué deux fois lors de la victoire du Danemark sur le Pays de Galles (Photo: .)

L’aventure de l’Euro 2020 du Pays de Galles est terminée après avoir été surclassé par le Danemark à Amsterdam et battu 4-0 avec Kasper Dolberg marquant deux fois et Joakim Maehle également sur la cible.

L’équipe de Robert Page est arrivée dans la capitale néerlandaise avec une humeur naturellement confiante après avoir progressé du groupe après une victoire contre la Turquie et un match nul contre la Suisse.

Le Pays de Galles n’a été battu que de justesse par l’Italie à Rome le week-end dernier et a bien commencé contre les Danois rajeunis avec Gareth Bale envoyant un tir d’avertissement précoce à travers les arcs, mais son tir venimeux de 20 mètres a pétillé juste à côté du poteau droit de Kasper Schmeichel.

Après avoir résisté à la tempête du début, le Danemark s’est lancé dans la compétition et a commencé à montrer la fluidité qui les a aidés à balayer la Russie de manière si convaincante lors de leur dernier match de groupe.

Et ce n’était pas surprenant quand un mouvement particulièrement impressionnant s’est terminé avec Mikkel Damsgaard nourrissant Dolberg et l’attaquant niçois a bouclé son tir au-delà de Danny Ward.

Le Pays de Galles a à peu près réussi à limiter les dégâts pendant les 18 minutes restantes de la mi-temps, mais s’est donné une montagne à gravir trois minutes seulement après la reprise.



Joakim Maehle a marqué le troisième but du Danemark lors d’une victoire écrasante de 4-0 contre le Pays de Galles (Photo: .)

Il n’y a eu que peu de danger lorsque le centre de Martin Braithwaite a atteint Neco Williams au deuxième poteau, mais l’arrière latéral de Liverpool a précipité son dégagement et lorsque le ballon est tombé aux pieds de Dolberg, il a décoché un tir à bout portant devant le Ward bloqué.

Bale et Aaron Ramsey étaient fatigués d’avoir une réponse, mais les Danois ont confortablement nié leur menace et semblent de plus en plus capables de progresser vers les dernières étapes du tournoi, s’étant remis de la défaite de Christian Eriksen dans de telles circonstances émotionnelles plus tôt dans la compétition.

Plus : Euro 2020



Les hommes de Kasper Hjulmand se sont taillé des opportunités à volonté lors des phases finales et Maehle a complété un autre mouvement de balayage, coupant sur son pied gauche et écrasant la maison à 10 mètres.

Et le pire était à venir, quelques instants après que le Pays de Galles ait été réduit à 10 hommes après l’expulsion de Harry Wilson, Braithwaite a terminé la déroute avec une autre finition astucieuse après une délicieuse mise à pied d’Andreas Cornelius.

PLUS : Ben Davies révèle le message de Christian Eriksen avant le dernier affrontement de l’Euro 2020 du Pays de Galles avec le Danemark

PLUS : Kasper Hjulmand révèle un hommage caché à Christian Eriksen après que le Danemark ait atteint l’Euro 2020 les 16 derniers

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page sport

Suivez Metro Sport sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();