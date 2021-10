Le Pays de Galles tente désespérément de mettre un terme à l’exode massif des jeunes | Royaume-Uni | Nouvelles

Telle est la fuite des jeunes du pays, les ministres craignent que la perte de recettes fiscales ne soit sévère. En raison de la perte colossale de la jeune génération, le gouvernement craint également un déclin de la langue galloise. Telle est la crainte de perdre des jeunes, le ministre de l’Économie Vaughan Gething présentera des plans pour retenir les citoyens en âge de travailler.

Avant l’annonce de lundi, M. Gething a admis qu’il s’agissait d’un « défi important » pour le gouvernement gallois.

Il a déclaré: « C’est un défi vraiment important pour nous.

« Si nous n’avons pas plus de personnes en âge de travailler dans un bon travail, nous nous retrouverons avec une assiette fiscale de plus en plus petite.

« Nous devons persuader plus de gens de rester au Pays de Galles, plus de gens de revenir au Pays de Galles et plus de gens de faire du Pays de Galles une partie de leur histoire.

« Nous voulons tirer le meilleur parti du talent que nous avons et attirer des gens au Pays de Galles.

« Les gens déménagent au Pays de Galles pour prendre leur retraite, mais c’est aussi un endroit idéal pour travailler.

« Il s’agit d’avoir une vision plus optimiste de l’avenir – vous n’avez pas besoin de sortir pour continuer, il y a un très bon environnement pour vous au Pays de Galles, pas seulement pour les affaires ou le travail, mais un bon endroit où vivre. »

Selon les chiffres publiés par The Guardian, le pourcentage des 16-64 ans tombera à 58% au Pays de Galles d’ici 2043.

La Cop26 se tiendra le mois prochain à Glasgow du 31 octobre au 12 novembre.

On pense que le président chinois Xi Jinping pourrait ne pas participer au sommet le mois prochain.

Cependant, les diplomates n’ont pas entièrement exclu d’assister au sommet et, parfois, annoncent leurs projets de voyage tardivement.

L’un d’eux a déclaré : « Nous ne perdons jamais espoir.

« Et nous continuons à plaider en faveur de sa présence personnelle. »

Avant la Cop26, Vladimir Poutine a affirmé que la Russie n’était pas pressée d’atteindre zéro émission nette.

On ne sait pas non plus si M. Poutine assistera à l’événement.

Andrei Kelin, ambassadeur de Russie en Grande-Bretagne, a déclaré : « Nous ne sommes pas très pressés, nous ne voulons pas sauter.

« Nous ne pensons pas que mettre des buts artificiels et des buts peu calculés aidera. »