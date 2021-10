Le Pays de Galles, un adversaire mal à l’aise en route pour la Coupe du monde

10/12/2021 à 13:15 CEST

L’équipe galloise a battu l’Estonie (0-1) avec un seul but de Kieffer Moore lors de la huitième journée de la phase de qualification pour la Coupe du monde Qatar 2022 et reste en lutte pour l’accès à la Coupe du monde. Ils n’ont ajouté que deux défaites lors des 18 derniers matchs (huit victoires et huit nuls) en qualifications pour la Coupe du monde : Irlande du Nord (0-1 en 2017) et Belgique (1-3 en 2021).

Les Britanniques, qui est entré dans l’histoire à l’Euro 2016 en atteignant les demi-finales laissant en chemin l’une des équipes les plus puissantes comme la Belgique de Roberto MartínezIls sont à la recherche de leur deuxième participation à une Coupe du monde. Ils ne l’ont fait qu’en Suède en 1958, lorsqu’ils ont atteint les quarts de finale et ont terminé en cinquième position.

2 – Le Pays de Galles n’a perdu que deux fois lors de ses 18 derniers matches de qualification pour la Coupe du monde (8 v, 8, défaites contre la République d’Irlande en octobre 2017 (0-1) et la Belgique en mars 2021 (1-3). Cohérent. pic.twitter.com/ZYpc5y3dLn – OptaJoe (@OptaJoe) 11 octobre 2021

L’équipe dirigée par Robert Page est l’une des équipes les plus rock du football européen, mais elle n’a pas été à la hauteur des attentes lors du dernier Championnat d’Europe.: ils ont accédé à la deuxième place des groupes après l’Italie favorite (et championne), mais contre le Danemark, ils ont montré leur visage le plus vulnérable et sont tombés battu (4-0) en huitièmes de finale.

Pays de Galles, en quête de play-off ?

L’équipe galloise n’a pas échoué contre l’Estonie et reste avec des options pour accéder à la Coupe du monde du Qatar: troisième avec un match de moins que la République tchèque, deuxième classé avec 11 points, et dépend de lui-même pour jouer le play-off. Il a également des options pour être premier, mais les chances sont minimes : si la Belgique bat l’Estonie le lendemain, ce sera mathématiquement premier, peu importe ce qui se passe au Pays de Galles – Belgique le dernier jour..

Les Britanniques ont la possibilité de se classer deuxième au tour suivant s’ils battent la Biélorussie : la République tchèque de Patrik Shick, l’une des révélations du dernier Championnat d’Europe, ne participera pas car elle a un match de plus à son casier. et précipitera les options de qualification contre l’Estonie lors de la dernière date de la phase de groupes.