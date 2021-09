Le pays des merveilles de Tiny Tina, spin-off de Borderlands, a l’air plutôt bien

Capture d’écran : Boîte de vitesses

Au cours de la PlayStation Showcase d’aujourd’hui, les gens de Gearbox Software nous ont finalement fourni un aperçu plus complet du prochain spin-off de Borderlands connu sous le nom de Tiny Tina’s Wonderlands.

Cette révélation de gameplay montre des tirs très Borderlands contre une variété de créatures fantastiques et d’aventures dans le monde, le tout sur une piste Babymetal à bascule. Oh oui, il y a beaucoup d’armes aussi. Comme, beaucoup d’armes à feu.

Wonderlands s’inspire de la brillante extension de Borderlands 2, Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep, transportant les joueurs du cadre post-apocalyptique traditionnel de Borderlands vers un monde fantastique où Tiny Tina façonne le récit dans le feu de l’action en tant que « maître de bunker ». Attendez-vous à un dialogue exagéré et à de nombreuses références aux « crunk badonkadonks », car que serait Tiny Tina sans une couche d’appropriation culturelle.

Tiny Tina’s Wonderlands a été annoncé pour la première fois lors du Summer Games Fest. À l’époque, le PDG de Gearbox, Randy Pitchford, a décrit Wonderlands comme “l’aboutissement de plus d’une décennie de développement intermittent vers un jeu de tir de rôle se déroulant dans un univers fantastique”.

Alors que le jeu est destiné à se démarquer de la série principale Borderlands, Wonderlands conserve les graphismes cel-shaded, la structure coopérative et les boucles de jeu hautement reproductibles pour lesquelles la franchise est connue, juste avec quelques dragons et gobelins ajoutés au mélange. pour faire bonne mesure. Il y a aussi eu des discussions sur les héros multi-classes, mais cela reste à voir.

En plus du retour d’Ashly Burch pour reprendre son rôle de Tiny Tina éponyme, la distribution vocale de Wonderlands présente les talents de la légendaire comédienne Wanda Sykes, l’ancien membre de la distribution de Saturday Night Live Andy Samberg et Will Arnett de Arrested Development et Bojack Horseman renommée.

Tiny Tina est peut-être l’une des pires choses à propos de Borderlands, mais comme pour la plupart des choses concernant la série notoirement grinçante mais toujours aussi amusante, je suis prudemment optimiste quant à ce que cette dernière sortie axée sur le butin apporte à la table.

Tiny Tina’s Wonderlands arrive sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC (avec l’aimable autorisation de Steam et d’Epic Games Store) au début de 2022.