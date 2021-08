Le pays est moins libre qu’avant la révolution américaine 10z viral

in

Chaque soir, des personnalités de Fox News comme Tucker Carlson, Sean Hannity et Laura Ingraham disent des choses ridicules. Mais l’animateur de radio Mark Levin en fait souvent des fous.

Cela s’est encore produit récemment lorsque Levin a parlé de «liberté» lors d’une récente émission. Selon l’animateur de Fox, le pays est moins libre qu’il ne l’était avant la révolution américaine.

Levin a déclaré aux téléspectateurs:

«Regardez la représentation. Avons-nous une représentation aujourd’hui? Avez-vous essayé de rencontrer votre membre du Congrès ces derniers temps ? C’est impossible, et si vous rencontrez votre représentant, que lui dites-vous ? Ils font passer 2 700 pages de factures de dépenses omnibus au milieu de la nuit. Vous n’avez aucune idée de ce qu’il y a dans ces factures. C’est moins de liberté que lorsque nous n’avions pas de représentation, parce que ce qui se passe ici, c’est que vous avez le droit de voter, mais vous n’apprenez rien. Oui, nous étions plus libres avant la Révolution américaine que nous ne le sommes aujourd’hui.

Il y avait beaucoup de critiques pour la prise ridicule de Levin, mais la meilleure est venue de l’auteur Brynn Tannehill qui a tweeté : « Peut-être. Si vous laissez de côté les esclaves. Et les femmes. Et les Amérindiens reçoivent des couvertures contre la variole. Et les serviteurs sous contrat. Vous voulez juste revenir là-dessus, n’est-ce pas ? »

