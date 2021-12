Le pays le plus ivre du monde révélé

L’Australie est le pays le plus ivre au monde, selon une nouvelle étude publiée le 1er décembre. L’étude a suivi la consommation d’alcool en 2021, avec plus de 32 000 personnes participant dans 22 pays. Les Australiens qui ont répondu à l’étude ont déclaré s’être saoulés en moyenne 27 fois en 2021, bien au-dessus de la moyenne mondiale de 15 fois.

Les Australiens ont déclaré s’être saoulés 26,7 fois au total en 2021, selon le Global Drug Survey. Répartis par sexe, les hommes australiens ont déclaré avoir bu 29,6 fois et les femmes 20,9 fois en 2021. Les répondants trans, non binaires ou intersexes ont déclaré avoir bu 35,4 fois en 2021. L’enquête a défini l’ivresse comme « avoir tellement bu que votre état physique et les facultés mentales sont altérées au point où votre équilibre/parole a été affecté, vous étiez incapable de vous concentrer clairement sur les choses et que votre conversation et vos comportements étaient très manifestement différents de ceux qui vous connaissaient.

Le Danemark et la Finlande arrivent en deuxième position, les résidents déclarant s’être saoulés environ 23,8 fois en 2021. Les répondants américains ont déclaré s’être saoulés 23,1 fois en 2021. Les hommes américains ont déclaré s’être saoulés 25,9 fois en 2021, tandis que les femmes ont déclaré s’être saoulées 17,5 fois. Les Américains trans, non binaires ou intersexes ont déclaré s’être saoulés 18,2 fois en 2021. Le Mexique figurait en bas de la liste, les Mexicains déclarant s’être saoulés 8,9 fois en 2021.

Les sondeurs ont également demandé aux répondants ce qu’ils pensaient de l’ivresse et s’ils le regrettaient. L’Irlande est en tête de ce classement, avec 28,4% des personnes interrogées déclarant qu’elles regrettaient d’avoir autant bu. Les États-Unis se situent au milieu du peloton, avec 22% des Américains déclarant regretter la quantité d’alcool qu’ils ont bu. La principale raison des regrets était « avoir trop bu trop rapidement », avec 49% de tous les répondants du monde entier d’accord avec cette affirmation.

Alors que les Australiens peuvent se sentir ivres plus souvent que les autres, les Français boivent toujours plus souvent. Le sondage a révélé que les Français buvaient 132 jours par an, tandis que les Américains boivent environ 83 jours par an. La moyenne mondiale était de 101 verres par an. Cela semble beaucoup, mais le PDG de Global Drug Survey, Adam Winstock, a déclaré à USA Today que c’était nettement moins que l’année dernière.

« Je pense juste que plus la pandémie durait, plus la nouveauté de boire et de se saouler à l’heure du déjeuner s’estompait, puis la réalité est intervenue en quelque sorte », a expliqué Winstock. « Je pense que la plupart des gens se rendent compte qu’ils se débrouillent mieux sans se saouler ou boire tout le temps et sans consommer beaucoup de drogues. »

Le sondage a également demandé aux répondants de résumer 2020 en un mot. Comme l’année a été définie par la pandémie de coronavirus dans le monde, il n’est pas surprenant que de nombreux répondants aient des sentiments négatifs à propos de 2020. Le mot le plus couramment utilisé était « sh— », tandis que d’autres ont décrit 2020 comme « stressant », « difficile » et « nourris. »