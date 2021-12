Le paysage de la santé a connu une transformation à grande échelle dans l’ère post-Covid : rapport

Le rapport a souligné comment l’attention accrue portée à la numérisation a contribué à accélérer les soins de santé sans contact et à accélérer la prise de décision.

Le paysage de la santé du pays a connu une transformation à grande échelle dans l’ère post-Covid avec le déploiement des technologies numériques, a noté un rapport de PwC sur les tendances des soins de santé dans un monde post-pandémique. des soins de santé et une prise de décision plus rapide. Selon elle, les innovations technologiques ont en outre aidé les patients et les consommateurs à mieux comprendre les maladies et, par conséquent, à exiger des services de meilleure qualité.

Il y a eu un passage clair des centres de santé physiques aux premiers soins virtuels pendant la pandémie, a noté le rapport, ajoutant qu’il y avait également eu une transition des médicaments vers des contiguïtés adressables holistiques, perturbant ainsi les pratiques pharmaceutiques traditionnelles.

Selon le rapport, le numérique en tant que levier libère l’agilité et aide les acteurs à monter dans la chaîne de valeur à travers le spectre du bien-être durable, plus rapidement que jamais. Le modèle de télémédecine du passé est maintenant en train de devenir un modèle de soins virtuels complet, a-t-il déclaré.

Commentant l’étude, Rana Mehta, partenaire et leader des soins de santé, PwC Inde, a déclaré : « L’IA basée sur la voix apportera la prochaine grande transformation des soins de santé. Une telle avancée technologique renforcerait la valeur en amont du cadre des soins de santé et inaugurerait davantage l’ère ambiante de VUI. La demande des consommateurs, l’innovation technologique et les catalyseurs stimulent des modèles de soins alternatifs et transforment le paysage des soins de santé. »

Selon le rapport, les soins sans contact gagnent du terrain et l’accent est mis sur la réduction et l’optimisation du nombre de points de contact entre le système de santé et le demandeur de soins, sans perdre la qualité des soins.

Ce nouveau besoin d’optimiser les étapes a abouti à un minimalisme profond – un concept étroitement associé à la capacité d’un système à simplifier les étapes sans compromettre la qualité. Cela inclut l’aide à la décision pour l’activation du traitement virtuel, l’engagement unique avec plusieurs points de contact, la télémédecine à la téléthérapie et l’interface utilisateur graphique (GUI) à l’interface utilisateur vocale (VUI). L’écosystème a permis l’accès à des soins de santé de qualité grâce à la santé numérique, un réseau ouvert et des protocoles ouverts, selon le rapport.

Selon le rapport, les préférences des consommateurs entraînent l’évolution des modèles de prestation de soins de santé, ce qui crée une valeur ajoutée pour tous les acteurs de l’écosystème, qu’il s’agisse de la capture de données à l’utilisation de moteurs d’analyse et d’analyses avancées. L’impact de la pandémie a contraint les organisations de soins de santé à repenser, redéfinir les priorités et réorganiser les modèles commerciaux.

