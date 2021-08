Le paysage mondial des passeports d’identification des vaccins, partie 4 : BLOCKCHAINED ⋆ 10z viral

par Corey Lynn, Corey’s Digs :

Allons droit au but car il y a beaucoup à couvrir. La troisième partie a abordé les principaux responsables de la mise en œuvre de l’identité numérique rassemblée à travers les passeports d’identification des vaccins, révélant le véritable programme. La partie 2 décomposait le qui, quoi, quand, où, pourquoi et comment. Il est bon de comprendre ce qui est en jeu et qui est derrière, avant de plonger dans la partie 4. Blockchained couvrira certains des aspects les plus importants de tout cet agenda contre toute l’humanité.

Ce rapport détaille :

• Le QR Code concerne vos DONNÉES, votre ADN et votre CORPS

• BLOCKCHAINED

• Portefeuilles, crypto, monnaie numérique de la banque centrale (CBDC) et les banques du futur

• Intelligence artificielle et humains augmentés

• Liste récapitulative de tous les noms et organisations couverts dans les parties 3 et 4

• Suggestions et solutions

Bref, une fois que vous vous êtes soumis à l’obtention de votre QR code d’identité numérique, vous leur avez ouvert la porte. Pensez-y comme WordPress qui utilise une quantité infinie de plugins pour créer votre site parfait. Vous avez votre smartphone comme appareil, le code QR est l’outil, et toutes les applications et institutions individuelles se connectent directement à votre code QR. Vous avez maintenant lié vos dossiers de santé, vos dossiers d’injection, votre compte bancaire, vos prêts et actifs financiers, vos achats, vos événements, vos voyages, etc. Ils utilisent le framework blockchain pour exécuter, synchroniser, partager et distribuer toutes ces données sous le couvert de « commodité » pour vous. Certaines seront centralisées, d’autres décentralisées, mais en fin de compte, vos données sont là pour leur permettre de vous contrôler, de supprimer toute confidentialité et d’être utilisées pour leur programme d’IA. Cela ne se produit que si vous faites ce premier pas. Que ce soit votre banque qui vous demande de créer une pièce d’identité numérique, votre état pour un permis de conduire, les institutions pour un « passeport d’identité vaccinale » ou quiconque en fait la demande ou la demande, n’ouvrez pas cette porte.

Une liste de solutions pour lutter contre cela se trouve à la fin du rapport. Ne le manquez pas !

Un aperçu rapide de ce que le Forum économique mondial prédit pour le monde en 2030 :

Normalisation des QR Codes pour accéder à vos données, votre ADN et votre CORPS

Un code QR n’est pas seulement un petit symbole flashy qui vous offre un donut gratuit après avoir accumulé des points, une petite application pratique sur votre téléphone pour prouver que vous avez reçu l’injection Covid-19 qui vous permet d’accéder à un concert, ou un moyen rapide faire un achat, même s’ils veulent que tout le monde pense que c’est le seul but. C’est bien plus que cela, et la plupart des gens ne peuvent même pas commencer à comprendre les répercussions de son utilisation et comment ils l’ont transformé en arme. Cela va au-delà du schéma de collecte de données d’injection de Covid pour contrôler les humains à travers un réseau intelligent, et entre directement dans la dimension des eugénistes.

Le système de code QR a été inventé en 1994 par Masahiro Hara de la société japonaise Denso Wave. Il a été approuvé en décembre 2011 par GS1, une organisation internationale de normalisation, en tant que norme pour les téléphones mobiles, et par l’Organisation internationale de normalisation (ISO) en 2020. De nos jours, tout le monde voit et utilise le code QR, non seulement pour l’identification du vaccin. passeports, mais pour le shopping, les menus dans les restaurants, les programmes spéciaux dans les chaînes alimentaires, et à peu près partout. Ils ont fait un excellent travail de normalisation d’un symbole visuel lisible par machine qui contient des données pour les identifiants, les emplacements, les points de suivi, etc. Le problème est qu’un code QR ne peut gérer que 7 089 caractères maximum. les données de la vie entière, comme le souhaitent les mondialistes, ils doivent les lier via une plate-forme blockchain.

Jusqu’à plus récemment, la version 4 du protocole Internet (IPv4) n’avait pas assez d’adresses IP dans le monde pour accomplir cette tâche, mais avec le nouvel IPv6, les adresses IP ne manqueront pas pour que tout cela s’intègre efficacement. Cela permettra à chaque humain, ordinateur, téléphone portable, produit intelligent, capteurs IoT et tout autre appareil qui se connecte à Internet d’avoir une adresse IP numérique pour communiquer avec d’autres appareils, accomplissant ainsi leur objectif de réseau intelligent. Mettez la 5G dans le mix, et c’est parti pour les courses !

La technologie dystopique « code-barres humain » et « micropuce » sur les êtres humains a longtemps été censurée et rejetée par les médias grand public comme une théorie du complot pendant des années, malgré le fait que la science et les produits existent, dans certains endroits ont déjà été mis en œuvre, et le MIT a a même publié une étude à ce sujet – financée par la Fondation Gates, bien sûr. Même le Smithsonian n’a pas pu s’empêcher de couvrir l’étude du MIT sur la façon dont un « patch hérissé » pouvait enregistrer de manière invisible l’historique des vaccinations sous la peau, expliquant que « le corps humain est un gardien extraordinaire des dossiers ».

Voici ce qui est intéressant à propos de cette méthode particulière – ils comparent cette technologie « tatouage » de microaiguilles qui injectent des motifs de nanoparticules invisibles sous la peau, comme des codes QR qui peuvent être scannés par des smartphones.

Une étude du NIH de 2012 montre comment ils ont mené des recherches pour déterminer la meilleure façon d’identifier et de stocker les données ADN, ce qui a révélé que le code QR s’est avéré avoir la plus grande capacité de codage et un taux de compression élevé, leur permettant de convertir une séquence d’ADN vers et depuis un code QR. Ils ont ensuite construit un serveur Web permettant aux biologistes d’utiliser les codes QR dans des applications pratiques de codage à barres ADN. En 2021, la National Science Foundation a fait l’éloge des technologies de séquençage de nouvelle génération qui ont révolutionné les données génétiques, en leur permettant de stocker les données dans un code QR afin qu’elles puissent simplement numériser un spécimen et extraire les données, ce qui rationalise la collecte de données.

Quelle est la prochaine étape ? Maintenant qu’ils ont réussi à stocker les données ADN dans des codes QR, mettre ces données sur une plate-forme blockchain est la prochaine meilleure chose pour les scientifiques. Imaginez les millions de personnes qui ont soumis leur ADN via Ancestry, 23andMe et d’innombrables autres organisations appartenant à des eugénistes, telles que Nebula Genomics de George Church. Non pas qu’ils mettent tous les données sur la blockchain pour le moment, mais Church et d’autres le sont certainement. Alors, où est cette rubrique, et de quoi parle vraiment le code QR ?

Église Saint-Georges

« Les mégadonnées génomiques devraient dépasser les données vidéo et textuelles au cours des prochaines années. » – Nébuleuse Génomique

L’ingénieur moléculaire, chimiste et généticien George Church a fondé Nebula Genomics en 2018. Ils exécutent le séquençage du génome entier qui décode 100 % de l’ADN d’une personne pour « déverrouiller vos plans génétiques ». Pour seulement 99 $ – 299 $, vous pouvez “commencer votre voyage de découverte sans risquer la confidentialité de vos informations les plus personnelles” – jusqu’à ce qu’il les transfère sur la blockchain. Ils se sont associés à Oasis Labs pour une « technologie de pointe en matière de confidentialité » sur la blockchain. Les gens diront sûrement que la blockchain est protégée et qu’aucun de ces personnages néfastes n’aura accès à vos données. Continue de lire.

Pourquoi la blockchain ? Quel est leur objectif ? Nebula veut connecter les gens avec les entreprises, et donner aux gens la possibilité de vendre leurs informations génétiques que Nebula a séquencées, à ces entreprises, auquel cas les gens recevront un paiement sous forme de jetons numériques, le tout au nom de la science. Ce n’est pas la seule entreprise que Church possède ou co-propriétaire en ce qui concerne les collections d’ADN sur la blockchain. Plus à ce sujet ci-dessous.

Jusqu’où Church ira-t-il pour pouvoir créer l’ingénierie du génome entier de lignées cellulaires humaines – pour “écrire de l’ADN et construire des génomes humains (et autres) à partir de zéro?” Au début de 2021, des avertissements ont été envoyés à tous les États américains concernant la Chine essayant de mettre en place des laboratoires de test Covid dans le but de recueillir de l’ADN et d’autres données sur les citoyens américains. Même les médias grand public ne pouvaient pas se détourner de cette histoire. L’entreprise, BGI et sa filiale américaine CGI approchaient les responsables de la ville, du comté et de l’État pour vendre leurs fournitures et mettre en place des laboratoires complets. BGI a été fondée en 1999 sous le nom de Beijing Genomics Institute, avait participé au Projet du génome humain initié par l’Église, et a reçu une ligne de crédit de la Banque de développement de Chine, gérée par l’État, et l’a utilisée pour acheter 128 séquenceurs d’ADN d’Illumina, qui est un important producteur de séquenceurs d’ADN en Californie, ce qui était la plus grosse commande qu’Illumina ait jamais reçue (plus d’informations sur Illumina plus bas). En 2017, BGI a annoncé le lancement du George Church Institute of Regenesis, en collaboration avec Church, qui est un conseiller de longue date de BGI. Church est le scientifique en chef de l’institut et il est co-localisé avec la China National GeneBank à Shenzhen. Leur plan, annoncé en 2017, plus de deux ans avant Covid, était de développer des technologies de stockage d’ADN à haute densité, de biofabrication de produits naturels et d’édition du génome pour la médecine.

Lors de son apparition dans l’émission de Stephen Colbert, Church a expliqué comment ils peuvent lire l’ADN ancien, l’écrire et le modifier avec Crisper, et ils ont jusqu’à présent effectué 15 modifications pour ramener l’ADN éteint. Par exemple, il a inséré de l’ADN de mammouth laineux dans des cellules de peau d’éléphant qui peuvent ensuite être transformées en cellules souches et utilisées pour produire des embryons dans l’espoir de les faire pousser dans un utérus artificiel. « Ce sera plus humain et plus facile si nous pouvons mettre en place des centaines de [embryos] dans un incubateur et effectuer des tests », explique Church.

Ce n’est pas surprenant, car dans une interview accordée en 2013 au magazine allemand Der Spiegel, Church a déclaré : « Vous avez une chance de tout ce dont vous avez l’ADN. La limite pour trouver des fragments d’ADN est probablement d’environ un million d’années. Interrogé sur les fragments d’ADN des Néandertaliens dont disposent les scientifiques, qui existaient il y a 30 000 ans, Church a déclaré que l’ADN pourrait être assemblé en un embryon qui pourrait être planté à l’intérieur d’un humain – une femme très audacieuse. Il pense que des connaissances importantes pourraient être acquises en clonant des Néandertaliens, déclarant…

« Nous savons qu’ils avaient une plus grande taille crânienne. Ils pourraient même être plus intelligents que nous. Quand vient le temps de faire face à une épidémie ou de quitter la planète ou autre, il est concevable que leur façon de penser puisse être bénéfique. »

Bien que Church ait reconnu les dilemmes éthiques et juridiques, il n’a pas tardé à souligner que « les lois peuvent changer ». Cet entretien a eu lieu en 2013.

Qui est le Dr George M. Church, en un mot ? Cela effleure à peine la surface:

• Professeur de génétique à la Harvard Medical School et professeur de sciences et technologies de la santé à Harvard et au MIT

• Fondateur du corps professoral et responsable de la biologie synthétique au Wyss Institute de l’Université Harvard

• Directeur du Centre des technologies de l’énergie du Département américain de l’énergie

• Directeur du National Institutes of Health Center of Excellence in Genomic Science

• Développement de la première méthode de séquençage génomique direct et de la première séquence du génome en 1984

• Connu comme le « parrain » du projet du génome humain en 1984 et du projet du génome personnel en 2005. L’Académie nationale des sciences des États-Unis, le NIH et le DOE étaient tous impliqués dans le projet du génome humain, le Congrès a injecté 2,7 milliards de dollars pour y parvenir , et il a été rendu public en 2003.

• Co-auteur de plus de 550 publications et détient plus de 150 brevets

• Co-auteur du livre “Regenesis: How Synthetic Biology Will Reinvent Nature and Ourselves”

• Financé par la Fondation Jeffrey Epstein VI de 2005 à 2007

• Création de Nebula Genomics en 2018

• Co-fondateur de Veritas Genetics, Editas Medicine, Cambrian Genomics, LS9 qui a été vendue au Renewable Energy Group en 2013, eGenesis, 64x Bio, Gen9 et plusieurs autres sociétés.

• Mené le projet sur code-barres le cerveau, via une subvention de cartographie cérébrale de 21 millions de dollars sur 5 ans dans le cadre du programme Machine Intelligence from Cortical Networks parrainé par l’activité Intelligence Advanced Research Projects. Leur objectif était de donner aux neurones des codes-barres uniques, les reliant à travers les synapses pour créer des cartes de leur connexion via le séquençage des gènes afin de concevoir des architectures informatiques capables d’effectuer des tâches faciles pour un cerveau mais hors de portée pour l’intelligence artificielle.

• En 2008, Church, Bill Gates et Leena Peltonen du Wellcome Trust Sanger Institute s’exprimaient tous lors d’un symposium sur les sciences du génome à l’Université de Washington. En 2013, George Church a été invité à prendre la parole lors de la conférence Wellcome Trust Epigenomics of Common Diseases. En 2019, il a été l’orateur principal d’un autre événement Wellcome Trust sur les nouvelles technologies. Lors de cet événement, Church a un petit rire en se référant à cette image ci-dessous comme sa “diapositive de conflit d’intérêts” et sa “diapositive de remerciement pour les organisations qui aident à faire passer notre technologie dans le monde réel”.

