le PC compact le plus rapide au monde

Corsair One Pro i199 Concept: l’art de la compacité

Même si Corsaire n’a pas fourni les mesures de son dernier équipement compact, la vérité est que c’est une réussite de pouvoir inclure dans des dimensions un peu plus grandes qu’un ITX caractéristiques communes que l’équipe d’ingénierie Corsair a réussi à rassembler dans sa nouvelle Un Pro i199.

Nous parlons du meilleur des meilleurs, à la fois pour les jeux et le montage vidéo ou pour toute autre tâche courante et professionnelle pour une seule équipe.

Et il a inclus un Intel Core i9-9980X avec ses 18 cœurs et 36 threads à 4,5 GHz avec un tout NVIDIA TITAN RTX, tout sur une assiette que nous comprenons doit être ITX (Le modèle spécifique est inconnu, mais il pourrait s’agir du ASRock X299E-ITX) où ils ont également ajouté 64 Go de vos modules Vengeance en SO-DIMM.

Pour garder les températures à distance, Corsair a inclus deux systèmes de refroidissement liquide AIO pour chaque composant, ils doivent donc être conservés dans une plage de sécurité, même avec le petit châssis.

Le reste des spécifications est complété par un SSD NVM de 1 Toe, modèle spécifique non divulgué, une alimentation Corsair SF750 avec certification Platine et en tant que fans, vous aurez environ Corsair ML140, dont le nombre est également inconnu.

Stream Deck XL

Corsair ne s’est pas arrêté là, mais a également lancé un accessoire pour améliorer la retransmission et la personnalisation de notre streaming appelé Stream Deck XL. Cet accessoire contient un écran tactile avec 32 touches LCD Entièrement personnalisable, où l’on peut lancer une ou plusieurs actions en touchant simplement chaque touche de l’écran, on peut même le faire en touchant plusieurs à la fois, puisqu’il s’agit de multi-touch.

La réponse à chaque frappe est visuelle, de sorte que nous saurons si l’action configurée a été exécutée ou s’il y a un problème avec elle, ou nous avons simplement fait la mauvaise frappe. Sa configuration sera très simple, puisque comme nous le faisons sur les smartphones, nous n’aurons plus qu’à glisser-déposer.

Pour l’empêcher de bouger, il disposera d’un support magnétique antidérapant que nous pourrons placer n’importe où sur la table ou même sur notre tour si elle était en métal.

Parmi les logiciels que nous pouvons trouver à utiliser avec ce Stream Deck XL, c’est trouvé Elgato Game Capture, OBS, Streamlabs, Twitch, YouTube, Twitter, Spotify et autres.

Tant dans le cas de Corsair One Pro i199 Concept comme celui de Stream Deck XL, la marque n’a pas révélé les prix ou la disponibilité pour le marché, où bien sûr l’i199 peut arriver sous d’autres spécifications et même un autre nom.