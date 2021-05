Le PCC Fat-Shames Greta Thunberg, alors que son activisme se reproduit de manière suspecte – RedState ⋆ .

La petite Miss Greta Thunberg est encore une fois butthurt. Cette fois, sur un article chinois. Cue les minuscules violons.

La militante pour le climat Greta Thunberg a interpellé les médias d’État chinois après qu’un article ait tenté de lui «faire honte» d’être végétarienne. Dans un article publié la semaine dernière dans le China Daily, un point de vente appartenant au parti communiste au pouvoir, Mme Thunberg a été ridiculisée pour son poids et qualifiée de «princesse de l’environnement».

Être humilié par les médias d’État chinois est une expérience assez étrange, même selon mes critères. Mais ça se passe définitivement sur mon CV. https://t.co/VfSEHU5N1A – Greta Thunberg (@GretaThunberg) 21 mai 2021

Quel CV? Est-elle de retour à l’école? A-t-elle une autre expérience que de parcourir le monde sur un bateau pour parler de l’activisme climatique? Dans un article du PRO Act, j’ai exprimé mon mépris pour les organisateurs et militants de l’Union qui n’ont rien fait dans leur vie au-delà des manifestations, essayant de dicter comment d’autres personnes ayant des compétences, de l’expérience et un héritage d’entreprise gagnent leur vie. Mon dédain pour ce type de théâtre agitprop est à peu près le même.

Je déteste être de mèche avec le PCC, mais, où est le mensonge? Thunberg est une princesse de l’environnement.

À 17 ans, avec à peine une éducation secondaire et une bande passante émotionnelle discutable, Thunberg donne des conférences sur le changement climatique, suscitant une attention et des médias incalculables, avec des informations qui ne proviennent pas de ses propres connaissances, études ou expériences, mais qui sont nourries à la cuillère. sa.

C’est à peu près aussi flagrant que la conférence AOC sur l’économie. Ce qui sort de la bouche d’AOC est hautement suspect et totalement faux, mais au moins AOC a le droit de se vanter d’un article de l’Université de Boston. Greta n’a rien à montrer pour sa supposée connaissance du climat, à part sa passion et sa colère; pourtant, elle est traitée comme des rois, et chaque mot qui tombe de sa bouche est comparé au Dalaï Lama.

Si ce n’est pas un traitement «princesse», je ne sais pas ce que c’est. Ce serait écœurant, si ce n’était pas si triste.

Apparemment, la Chine est plus vexée que Thunberg les appelle à leur hypocrisie climatique, tout en reproduisant son zèle activiste à l’intérieur de leurs frontières. Le ressortissant chinois Howey Ou essaie d’être le Greta asiatique.

Ils ont tous les deux 17 ans et elle se tourne vers la Suédoise pour l’inspiration, mais en Chine, Ou a eu des démêlés avec les autorités et a été exclue de son école.

Le vieil adage chinois “天下 兴亡 , 匹夫 有 责” m’apprend à prendre position quand le monde est en crise, et encore moins cc est la plus grande crise de l’histoire de l’humanité. Je ne peux pas imaginer la Chine absente dans cette bataille, même craindre de la voir comme vierge. Si personne ne fait vraiment quoi que ce soit, alors je dois le faire. pic.twitter.com/0I9FMLurXf – 欧 泓 奕 Howey Ou #STOPHolcim (@howey_ou) 20 juillet 2020

Au moins, elle est à l’école. Je dis juste…

Pourtant, elle espère rester dans le pays et construire un mouvement environnemental de base, avec des tactiques adaptées au contexte chinois.

Bravo, Howey Ou. Combattre le pouvoir. Cependant, votre pays a enfermé les gens dans leurs appartements et a fermé les portes afin de lutter contre le coronavirus. Alors bonne chance avec ça.

Et la clique climatique Zoomer couvre le spectre multiculturel. Vanessa Nakate, une militante climatique ougandaise de 24 ans, a acquis une renommée mondiale en raison de l ‘«erreur» de l’Associated Press de la couper d’une photo avec Greta Thunberg au Forum économique mondial de Davos.

Quelques heures auparavant, Nakate, un Ougandais de 24 ans, avait participé à une conférence de presse au Forum économique mondial avec quatre militants blancs, dont l’adolescente suédoise Greta Thunberg. Mais lorsque l’agence de presse Associated Press a publié une photo des cinq personnes de l’événement, Nakate avait été rognée. Cette omission a choqué et attristé Nakate, qui, dans une vidéo larmoyante de 10 minutes publiée sur les réseaux sociaux, a dénoncé le «racisme» dans le mouvement environnemental mondial et l’effacement des voix noires et africaines des conversations sur l’activisme climatique, tout comme leurs communautés et leurs pays. sont touchés de manière disproportionnée par la crise.

Nakate l’a appelé à juste titre.

Vous n’avez pas simplement effacé une photo Tu as effacé un continent Mais je suis plus fort que jamais pic.twitter.com/J34WMXvPAo – Vanessa Nakate (@vanessa_vash) 24 janvier 2020

Racisme? Peut-être. Quand tout est raciste, alors rien n’est raciste. Alors, colorez-moi la jaunisse pour mon manque d’ombre.

Pourtant, sa présence à l’événement et l’effet que l’épisode a eu sur elle ont suscité une réponse qui s’est répercutée à travers le monde. Ses messages sur la question ont été aimés et retweetés des centaines de milliers de fois. AP, qui lui a présenté ses excuses à la fois en public et en privé, a déclaré qu’il élargirait la formation sur la diversité. Et au moment où le vol de Nakate a atterri en Ouganda le lendemain de la publication de sa vidéo, elle avait consolidé sa place de principale voix parmi les jeunes Africains qui plaident passionnément pour une action contre le changement climatique. […] La crise climatique «a un problème racial», dit Nakate, qui semble parler doucement mais n’est pas du genre à se dérober au débat. «Vous ne pouvez pas avoir de justice climatique sans justice raciale. Ce n’est pas justice si cela n’inclut pas tout le monde. »

Maintenant, Mère Nature est raciste. Qui savait?

Nakate n’est pas du tout nouvelle sur la scène mondiale, mais les médias la traitent comme telle. Depuis 2018, Nakate mène des grèves pour le climat dans son pays et dénonce la justice raciale et climatique. À l’automne 2020, quelques mois avant l’élection présidentielle américaine, Nakate a réalisé cette vidéo sur l’importance de notre vote américain pour le changement climatique en Afrique et dans le reste du monde.

Un activiste du changement climatique en Ouganda a une demande pour les électeurs américains lors des prochaines élections: considérez l’impact que leur vote aura sur le climat pic.twitter.com/DJDuCd7j5G – . (@.) 29 septembre 2020

Notez la date du tweet ci-dessus et celle du dessous. Dans l’article de Vox référencé ci-dessous, ils interviewent Nakate à cause d’une lettre qu’elle a écrite à Joe Biden, alors président choisi, et à la présidente en attente Kamala Harris, qui a commodément attiré l’attention internationale.

«Il n’y a pas de justice climatique si elle n’est pas mondiale et si elle n’inclut pas tout le monde.» Lisez le reste de cet entretien avec la militante climatique ougandaise Vanessa Nakate! https://t.co/WBBane89W5 – Food & Water Watch (@foodandwater) 18 novembre 2020

Nakate a récemment écrit une lettre au président élu Joe Biden et à la vice-présidente élue Kamala Harris, leur demandant s’ils étaient sérieux au sujet de leur engagement à résoudre la crise climatique et exprimant son désir d’une planète propre, durable et équitable. La lettre de Nakate a gagné beaucoup de soutien international, mais elle l’a également ouverte à la pire pêche à la traîne en ligne qu’elle ait jamais connue.

Ce type d’ingérence étrangère déguisée en trolling est aussi énervant que le bourrage des bulletins de vote et les machines programmées pour changer les votes. Quelles affaires un ressortissant ougandais a-t-il d’interférer avec nos élections et de dicter notre politique étrangère? Ce qui est le plus troublant, c’est à quel point le Parti communiste chinois est ancré dans la nation ougandaise. Donc, encore une fois, mes hackles sont soulevés.

«CropGate» a atteint son objectif. Cela a catapulté Nakate au niveau de renommée de Thunberg, alors attendez-vous à la voir davantage dans les émissions de fausses informations américaines. Cela se produit déjà dans les médias imprimés et numériques; lorsque vous êtes interviewé par Angelina Jolie pour le magazine Time, vous pouvez dire que vous avez frappé le grand moment. Heck, nous verrons probablement les Harpies de “The View” la flâner partout ensuite.

Une conversation avec Angelina Jolie et la militante ougandaise pour le climat Vanessa Nakate sur l’urgence d’élever les voix africaines dans les discussions sur le climat https://t.co/HV0DrKYx54 – Shobha Raghuram (@ShobhaRaghuram) 5 janvier 2021

Mais attendez!

Il y a plus:

Avec Greta Thunberg, trois jeunes militants pour le climat de couleur que vous devriez connaître sont Autumn Peltier, Mari Copeny, Xiye Bastida. N’oubliez pas leurs noms et incluez-les dans les conversations sur le climat. pic.twitter.com/d4tUvh42G5 – 𝓔𝓵𝓲𝔃𝓪𝓫𝓮𝓽𝓱 𝓛𝓲𝓵𝓵𝔂 (@ChitkwesuManetu) 12 décembre 2020

C’est peut-être le cynique en moi, mais ces jeunes militantes pour le climat qui surgissent à ce moment précis, dans leur région particulière du monde, sont tout à fait opportunes. Sauf pour Thunberg, ces dames sont originaires de pays du tiers monde en proie à la pauvreté.

Qui les finance?

Tout cela est tout droit sorti d’une campagne de marketing mondialiste, et ces filles sont au cœur du casting.