Le PDG a écrasé sa Tesla alors qu’il se rendait à une réunion des AA alors que la limite était quatre fois supérieure

Un homme d’affaires dépassait quatre fois la limite légale lorsqu’il a écrasé sa Tesla de 65 000 £ alors qu’il se rendait à une réunion des Alcooliques anonymes.

La police a découvert que le concepteur de logiciels et d’applications, qui a conçu du contenu pour Marvel, Hasbro, BBC et LEGO, était assis au volant et jouait à des jeux vidéo.

Les tests ont montré qu’il avait 131 microgrammes d’alcool dans 100 millilitres d’haleine. La limite légale est de 35 mg.

Comparaissant au tribunal d’instance de Stockport, Scott, qui vit à Bollington, près de Macclesfield, a admis avoir conduit avec un excès d’alcool.

Le tribunal a appris que la police avait été appelée par un membre du public qui a vu la Tesla de Scott » traverser la route et entrer en collision avec une voiture garée « .

Nick Smart, procureur, a déclaré: « Le témoin s’est approché de la Tesla de l’accusé et a frappé à la fenêtre, mais le conducteur n’a pas répondu, la police a donc été appelée.

« Les agents sont arrivés pour découvrir que le moteur de la voiture de l’accusé tournait toujours. »

Lorsque la police est arrivée, les policiers pouvaient sentir l’alcool dans l’haleine de Scott et il a eu l’occasion d’expliquer ce qui s’était passé, a déclaré M. Smart.

« Il a dit qu’il s’était déjà rendu dans un magasin pour acheter une bouteille de vodka, puis s’était garé dans sa Tesla pour jouer à des jeux », a déclaré M. Smart.

«Il a dit qu’il se rendait à une réunion des Alcooliques anonymes lorsqu’il est entré en collision avec la voiture.

«Il a dit qu’il souffrait d’alcool depuis le début de la pandémie. Il ne se souvenait pas de grand-chose de l’incident mais se souvenait de l’emplacement mais pas d’autres détails. C’est un gentleman de bon caractère.

Atténuant, Peter Casson a déclaré que Scott avait pleinement coopéré avec la police et « fait des aveux complets et francs ».

« Au cours des deux dernières années, il a lutté contre des problèmes tels que l’alcool », a-t-il déclaré.

«Il a 22 membres du personnel sur ses deux ou trois entreprises. Il travaille de longues heures mais ne s’excuse pas pour son comportement.

«Il savait ce qu’il faisait ce jour-là et qu’il courrait le risque de dépasser la limite.

«Il s’est efforcé d’obtenir de l’aide pour son problème d’alcool. Il a passé trois semaines dans une unité de désintoxication et est allé chez les Alcooliques anonymes.

« Il était en route pour les AA lorsque cela s’est produit.

M. Casson a déclaré que Scott avait acheté la vodka le 11 août parce qu’il avait été » mentalement vidé et s’était mis à boire » mais qu’il était resté sobre depuis.

« Il a maintenant pris sur lui de se rendre compte qu’il a ces problèmes et de demander de l’aide qu’il a payée pour lui-même », a déclaré M. Casson.

«Il n’a jamais été impliqué dans la police auparavant et accepte qu’il a besoin d’aide pour son alcoolisme.

Il est allé chercher cette aide et c’est la preuve qu’il prend des mesures énormes pour un alcoolique.

«Il veut remettre sa vie sur les rails. C’est un poids énorme sur ses épaules que cette affaire soit maintenant traitée.

Scott a été interdit de conduire pendant trois ans et condamné à suivre un programme de traitement contre l’alcoolisme de six mois, 12 jours de rééducation et à payer 213 £ de frais.

JP Dominic Stone lui a dit: « Vous savez ce que vous faisiez et vous saviez très bien en achetant une bouteille de vodka, exactement dans quelle position vous vous mettiez.

« Cependant, vous avez demandé de l’aide et financé votre propre traitement. Vous n’avez aucune condamnation antérieure et nous sommes attentifs à votre situation personnelle. Nous sommes prêts à suspendre cette peine d’emprisonnement.

