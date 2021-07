Le PDG américain de Currency.com parle de l’expérience utilisateur, de la promesse réglementaire et plus encore Crypto new media

CryptoSlate s’est récemment entretenu avec Steve Gregory de Currency.com et anciennement CEX, pour parler de ce qui se passe dans cet espace passionnant et des types de changements que tout le monde peut se préparer pour aller de l’avant.

En termes d’expérience d’échange, vous avez eu l’avantage d’occuper le poste de CCO (Chief Compliance Officer) chez CEX – y a-t-il des règles ou des directives particulières que vous avez apprises de cette expérience qui s’appliquent à votre poste actuel ? Ou des observations générales qui peuvent être utiles soit à un investisseur, soit à un administrateur ?

Avec CEX.io, je dirigeais la stratégie réglementaire lorsque nous sommes entrés sur le marché américain et avons demandé une licence de transfert de fonds de l’État. J’ai acquis une expérience précieuse dans la construction de nouveaux systèmes ainsi que dans l’intégration de ceux existants pour assurer la pleine conformité avec la loi américaine. Cette première expérience a contribué à façonner notre plan de jeu sur la façon dont Currency.com entrera sur le marché américain.

Vous êtes également à bord de l’échange Gemini établi par une paire de millionnaires Bitcoin. Étant donné que cette opération était basée à New York, pouvez-vous nous parler un peu de l’approche particulière adoptée par l’État de New York à l’égard des actifs cryptographiques et des activités d’échange ? Pourquoi est-ce si différent des règles du reste du pays?

Oui, j’étais l’un des membres d’origine de l’équipe de Gemini, à partir de 2016. En rejoignant l’équipe, il y avait mon pivot dans la crypto. Je faisais un litige civil dans un cabinet d’avocats à New York lorsque l’attrait de la cryptographie m’a vaincu. J’en avais entendu parler à la faculté de droit quand c’était à ses balbutiements, et je ne pouvais tout simplement pas m’empêcher de penser à la transformation de la technologie. Cela a continué à entrer de plus en plus dans le cycle de l’actualité, et j’ai pensé “peut-être qu’être un avocat junior n’est pas le mouvement, je saute à la crypto”.

Lorsque je me suis lancé dans la cryptographie, le consensus réglementaire était quelque peu différent. Certaines bourses pensaient que s’il s’agissait d’une société de fiducie agréée à New York, la licence de fiducie remplacerait les licences de transfert de fonds dans certains États. Cependant, la plupart des bourses ont vu l’avantage de se prévaloir d’une conformité accrue et ont finalement choisi de superposer les licences de transfert d’argent dans chaque État. New York possède la licence spécifique à la crypto la plus stricte appelée BitLicense, et à l’époque, seulement 10 entreprises avaient peut-être reçu la licence. Chaque année, nous aurions un examen interne du Département des services financiers de New York où ils examinaient chaque aspect de l’entreprise. À l’époque, cela semblait un peu lourd, mais avec le recul, cela m’a permis de mieux comprendre ce que les régulateurs recherchent. Mon expérience avec NYDFS m’a définitivement fait anticiper le comportement des régulateurs et faire des ajustements avant qu’il ne devienne un problème. Cela m’a définitivement donné une approche holistique de la conformité, et comme c’est si tôt dans l’évolution de la réglementation pour l’industrie, cela a porté ses fruits plus tard dans ma carrière.

Que faut-il pour que les échanges se développent ? Lorsque vous parlez d’investisseurs confiants, y a-t-il des mesures spécifiques que le leadership peut prendre pour promouvoir cette confiance chez le petit investisseur ou l’investisseur de détail ?

Je pense que pour répondre à cette question, il faut faire une distinction entre les bourses : d’un côté, vous avez les bourses du marché au comptant réglementées par les États-Unis, puis vous avez les bourses réglementées dans les juridictions offshore telles que les Seychelles, Maurice, etc. La croissance stratégie pour chacun est totalement différente. Pour ces derniers, ils peuvent simplement proposer des produits de trading passionnants. S’il répond à la demande des consommateurs, le produit va sur la lune et les revenus atteignent des niveaux stratosphériques car il hypercharge le marché, par exemple lorsque les bourses offshore ont lancé le swap perpétuel, ou lorsque les bourses offshore préemptent une introduction en bourse populaire avec un produit perpétuel. Maintenant, avec les bourses au comptant réglementées par les États-Unis, les règles aux États-Unis sont assez inélastiques ; quelle que soit la demande des consommateurs, nous sommes attachés à un marché au comptant, nous achetons et vendons simplement des produits. Pour ces échanges, la croissance est davantage tirée par les améliorations UX, la facilité d’intégration et la suppression des frictions des rails de paiement encombrants. C’est l’espace dans lequel Currency.com sera en compétition.

Dans une question de suivi connexe, quelle est l’importance des rampes d’accès à la crypto-monnaie pour une conception d’échange ? Selon vous, y a-t-il des critères spécifiques qu’une entreprise doit atteindre afin d’obtenir une base d’utilisateurs solide et durable ?

Excellente question, et je pense que vous touchez à un problème fondamental sur lequel les échanges doivent se concentrer. Éliminer les frictions entre les systèmes de paiement existants et permettre aux gens d’accéder à la cryptographie est primordial pour les échanges réglementés du marché au comptant américain. Chez Currency.com, nous voulons rendre l’expérience client aussi simple que de commander quelque chose sur Amazon. Nous gérerons tous les systèmes hérités back-end, tels que les rails de paiement par carte de crédit encombrants, pour nous assurer que le client accède rapidement à la classe d’actifs dans une conception UX familière qu’il se sent à l’aise d’utiliser. À l’heure actuelle, nous assistons à un afflux de personnes entrant pour la première fois dans cette classe d’actifs, il est donc essentiel de comprendre les rails de paiement. Cependant, une fois que nous atteignons une masse critique de personnes entrant dans la classe d’actifs, des sorties fiduciaires équivalentes peuvent être moins probables, car de plus en plus de personnes décident de conserver la crypto plutôt que de la vendre contre fiat. Peut-être que cela amènera les rails de paiement fiat à innover.

Qu’en est-il de la SEC des États-Unis? Nous savons que des bureaux comme le contrôleur des devises ont eu des approches particulières de la crypto-monnaie qui semblent conciliantes ou progressistes, mais que la SEC est célèbre pour divers types de propositions au ralenti, même si les régulateurs européens adoptent une approche plus accueillante, et passé les commissaires disent de belles choses sur les altcoins. Voudriez-vous parler de ce qui se cache derrière cela ou parler de ce que la SEC pourrait faire à l’avenir ?

Je pense que le Bureau du contrôleur des devises (OCC) clarifiant la règle de garde bancaire était énorme pour l’adoption. C’était un grand développement inattendu qui, je pense, a encore renforcé la confiance dans le marché haussier. Je pense que collectivement, les gens voient l’approbation d’un FNB bitcoin au Canada comme un signe que la SEC américaine pourrait être sur le point d’accorder une approbation similaire ici. Plutôt que de choisir un gagnant clair, j’imagine qu’ils approuveront plusieurs propositions à la fois. Cela peut propulser un rallye, probablement par des multiples des précédents records de tous les temps. Les gens indiquent toujours quand le premier ETF d’or a été approuvé et le prix a presque triplé cette année-là. Je pense qu’il pourrait y avoir des mesures d’exécution qui pourraient ralentir la croissance d’un rallye altcoin. Nous verrons ce qui se passe, des moments intéressants.

En voici un qui n’a rien à voir avec la réglementation – beaucoup de gens pensent que le principe de gamification est important dans la conception des échanges. Pensez-vous que Currency.com possède ces types de composants ou les ajoute à l’avenir pour renforcer l’engagement et l’activité des utilisateurs ?

Je pense que la crypto capture définitivement une attitude selon laquelle investir peut être amusant. Cependant, nous devons trouver un équilibre pour nous assurer que les gens comprennent les risques associés à l’investissement avec tout le plaisir qu’ils peuvent en tirer. C’est pourquoi nous pensons que l’éducation est importante et devrait faire partie intégrante de toute conception d’échange. Chez Currency.com, nous construisons une plate-forme conçue pour être amusante, sûre, mais aussi informative et éducative.

En quoi une bourse de crypto-monnaie ressemble-t-elle à la plate-forme numérique en ligne de courtage d’actions d’un investisseur de détail ? En quoi est-ce différent ?

La crypto est différente d’un compte de courtage traditionnel en raison de la portabilité et de l’utilité de la crypto. Avec la crypto, le commerçant peut prendre possession de ses pièces et faire ce qu’il veut. Cela peut être de trouver des opportunités d’arbitrage dans de nombreuses bourses ou juridictions, de s’engager dans DeFi avec un portefeuille auto-hébergé, de payer des biens et des services, de prêter ou de mettre en jeu leurs pièces pour un rendement, de voter sur des protocoles de réseau ou simplement d’échanger leurs pièces contre d’autres pièces . Cela offre beaucoup plus d’excitation dans l’utilité de la classe d’actifs. Une fois que les gens commenceront à tremper leurs orteils dans la piscine avec la crypto, nous sommes convaincus qu’ils verront combien de couches l’oignon a à offrir.

Avez-vous des plans et des objectifs spécifiques pour les États-Unis et le Canada en termes de renforcement de l’empreinte Currency.com dans votre juridiction particulière ?

Oui, nous sommes enthousiasmés par la flexibilité offerte par l’environnement réglementaire du Canada. Nous croyons qu’avec le permis d’exercice approprié, nous pouvons apporter au Canada bon nombre des produits de trading qui ont rendu notre plateforme populaire dans le reste du monde.

Connectez-vous avec Steve Gregory