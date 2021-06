Le PDG Andrew Day prend sa retraite

Le PDG du géant des services de jeux Keywords, Andrew Day, se retire.

La société a annoncé que Day prendrait sa retraite avec effet immédiat de ses fonctions de directeur général et de directeur du conseil d’administration. Cela fait suite au fait que le PDG a pris un congé temporaire en mars de cette année pour des raisons de santé, Day ayant avancé ses plans de retraite.

“Je suis profondément fier de l’entreprise que nous avons bâtie ensemble, qui, au cours de mes 12 années en tant que PDG, est passée d’une société privée avec un seul studio de localisation et de test à Dublin employant 50 personnes, à un service technique et créatif mondial coté en bourse. groupe avec plus de 9 000 personnes dans 69 studios dans 22 pays, travaillant avec passion avec nos clients éditeurs et développeurs de jeux vidéo pour créer, adapter et prendre en charge un si grand nombre des plus grands jeux du monde », a déclaré Day.

« Ce fut un immense honneur de diriger les merveilleux Keywordians du monde entier. Alors que ma récente crise de santé a entraîné une réévaluation de mes priorités et a avancé une retraite que j’attendais avec impatience dans les années à venir, je suis heureux de laisser le Groupe dans une position si solide pour continuer à réaliser ses stratégie éprouvée.

Le président du conseil d’administration, Ross Graham, a ajouté : « Au cours des 12 années écoulées depuis qu’il a repris les rênes des fondateurs en 2009, Andrew a dirigé la construction de Keywords dans la plate-forme mondiale de services de jeux vidéo ” incontournable ” qu’elle est aujourd’hui.

« C’est un hommage à son leadership qu’il laisse le Groupe en pleine forme avec une équipe de direction forte et large qui est bien équipée pour faire avancer la stratégie de l’entreprise et améliorer ses performances opérationnelles.

« Au nom du Conseil, je tiens à le remercier pour son incroyable engagement et sa contribution au Groupe au cours des 12 dernières années.

« Sous la direction de Jon’s et Sonia, le Groupe a continué d’afficher de solides performances tout en continuant à augmenter sa taille et sa portée grâce aux récentes acquisitions des entreprises de haute qualité, Tantalus Media et Climax Studios.

« Le Groupe est bien placé, avec une position de leader sur le marché porteur des jeux vidéo et un bilan solide, pour continuer à s’appuyer sur sa solide plate-forme à la fois organiquement et via des acquisitions sélectives à partir d’un solide pipeline d’opportunités. »

