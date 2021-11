Capture d’écran : Moneyball

Le PDG d’Activision Blizzard assiégé, Bobby Kotick, qui a fait l’objet la semaine dernière de débrayages du personnel et d’appels d’actionnaires à sa démission, aurait déclaré qu’il « envisagerait de quitter l’entreprise » s’il ne parvenait pas à résoudre rapidement les problèmes de harcèlement qui ont fait la une des journaux. monde cette année.

Le Wall Street Journal indique que Kotick a rencontré les dirigeants de Blizzard vendredi dernier et leur a dit qu' »il envisagerait de quitter l’entreprise s’il ne pouvait pas résoudre rapidement les problèmes de culture chez le géant du jeu vidéo ».

Le rapport du WSJ ajoute :

M. Kotick, qui a dirigé Activision pendant trois décennies, n’a pas dit qu’il se retirerait lors d’une réunion vendredi avec les dirigeants de l’unité Blizzard Entertainment de la société, mais a laissé la possibilité ouverte si les problèmes d’inconduite dans l’entreprise n’étaient pas résolus « avec vitesse », ont déclaré ces personnes.

Il est également dit que lors d’une réunion distincte vendredi « les hauts dirigeants d’Activision Publishing ont indiqué à M. Kotick que certains employés ne seraient pas satisfaits s’il ne démissionnait pas, selon ces personnes », et que « M. Kotick a déclaré qu’il avait honte de certains des incidents qui se sont produits sous sa surveillance et s’est excusé pour la façon dont il a géré les problèmes en cours ».

C’est de la merde. Kotick a pris en charge la renaissance d’Activision en 2008. Ces « problèmes culturels » dont il parle sont un niveau systémique de harcèlement, de misogynie et d’abus, favorisé par des années de négligence culturelle et parfois même commis et protégé par Kotick lui-même.

Le procès qui a fait sauter les portes de tout cela est devenu public en juillet. Il a eu des mois pour régler ce problème. Au lieu de cela, pendant ce temps, il a supervisé la nomination de la première femme à codiriger Blizzard, seulement pour qu’elle démissionne après s’être sentie « symbolisée, marginalisée et discriminée », puis a vu qu’il était rapporté que Kotick lui-même avait participé à des cas d’abus, notamment menaçant dans un message vocal de faire tuer l’un de ses assistants.

Il ne devrait pas « envisager » d’arrêter de fumer. Il aurait déjà dû le faire.