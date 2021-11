Le PDG d’AI2, Oren Etzioni, présidera le nouveau conseil consultatif sur l’IA d’UiPath

Oren Etzioni. (Photo AI2)

UiPath, une société cotée en bourse de « processus d’automatisation robotique », a annoncé que le PDG de l’Allen Institute for Artificial Intelligence (AI2), Oren Etzioni, présidera son nouveau conseil consultatif sur l’intelligence artificielle.

Le nouveau conseil d’administration comprendra des universitaires, des experts en technologie et en éthique et soutiendra les efforts de recherche et d’incubation d’UiPath dans les domaines de l’IA, de l’automatisation et de l’apprentissage automatique. Il est chargé d’aider UiPath à développer des conseils pratiques pour les questions éthiques auxquelles l’industrie est confrontée.

« L’IA est sur le point de jouer un rôle de plus en plus important dans les sociétés du monde entier. En conséquence, il y a un intérêt croissant à s’assurer qu’il est utilisé de manière responsable et bénéfique », a déclaré Etzioni.

Etzioni dirige AI2 depuis sa fondation en 2014. Il est un partenaire en capital-risque du groupe Madrona Venture, qui a investi dans le cycle de série C d’UiPath et a fondé plusieurs sociétés, dont Farecast. Longtemps professeur à l’Université de Washington, Etzioni est professeur émérite depuis octobre 2020.

Basée à New York, UiPath est devenue publique en avril et emploie plus de 100 personnes dans son centre de R&D de Bellevue, Wash. Sa technologie utilise l’IA pour apprendre, puis prendre en charge les processus logiciels routiniers et banals et les flux de travail commerciaux des travailleurs humains.