Le PDG d’Airtel s’alarme de la flambée des cyber-fraudes au milieu d’une pandémie et décrit les étapes à suivre pour rester en sécurité en ligne

Jeudi, le PDG d’Airtel, Gopal Vittal, a sonné l’alarme pour ses plus de 300 millions d’abonnés en Inde face à la flambée des cas de cyber-fraudes au milieu de la pandémie en cours. Dans un e-mail envoyé aux clients aujourd’hui, Vittal a souligné le modus operandi que les mécréants adoptent apparemment pour tromper les utilisateurs sans méfiance – qui comptent plus que jamais sur les transactions en ligne – afin de mettre en place leurs pratiques néfastes, par exemple pour voler leur argent durement gagné. L’e-mail contenait également quelques conseils utiles à garder à l’esprit pour éviter d’être victime de fraude en ligne en ces temps difficiles.

«Avec la deuxième vague croissante de la pandémie et les verrouillages dans diverses régions du pays, il y a eu une augmentation massive des transactions en ligne. Malheureusement, il y a également eu une augmentation correspondante de la cyberfraude », a déclaré Vittal.

L’un des moyens par lesquels les fraudeurs pourraient tromper les utilisateurs consiste à les appeler ou à leur envoyer un SMS sous le prétexte d’un employé d’Airtel affirmant que son formulaire Know Your Customer (KYC) était incomplet. Pour faciliter cette «fausse» affirmation, ils pourraient demander aux utilisateurs d’installer une application dite «Airtel Quick Support» à partir du Google Play Store, vraisemblablement via un lien envoyé sur leur appareil. Soyez averti qu’aucune application de ce type n’existe officiellement.

Le lien est plutôt conçu pour rediriger les utilisateurs vers une autre application appelée «TeamViewer Quick Support», qui est un malware déguisé, et une fois installé, il pourrait permettre au fraudeur d’avoir un contrôle complet sur l’appareil de l’utilisateur et tous les comptes qui lui sont associés. Vittal a exhorté les utilisateurs à se prémunir contre de telles instances, c’est-à-dire à être extrêmement prudent en cliquant sur un tel lien et en installant une telle application, car Airtel ne «vous demandera jamais de télécharger des applications tierces».

Les fraudeurs pourraient également contacter les utilisateurs avec une promesse de numéros VIP hautement réduits de la même manière. Au lieu de cela, ils pourraient demander aux utilisateurs de payer un certain jeton ou un certain montant de réservation et devenir «introuvables» après avoir reçu ces fonds. Vittal a déclaré que «Airtel ne vend pas de numéros VIP sur le téléphone» et qu’il était donc conseillé de ne pas tomber dans une telle tentative.

Les fraudes à l’OTP sont à la hausse ces derniers temps, a déclaré Vittal, en raison de l’augmentation des transactions numériques, alors que de plus en plus de personnes restent enfermées chez elles pour freiner la propagation du nouveau coronavirus. Les fraudeurs pourraient appeler les utilisateurs sous le prétexte d’une banque ou d’une institution financière et leur demander les détails de leur compte, ou un OTP prétendant déverrouiller ou renouveler leur compte existant. En cas de partage, cela leur permettrait de retirer de l’argent du compte de l’utilisateur. Vittal a exhorté les utilisateurs à ne pas tomber pour une telle chose.

Les fraudeurs peuvent également tromper les utilisateurs en prétendant acheter un produit d’occasion sur un site Web, en négociant le prix et en recherchant leurs coordonnées UPI pour transférer les fonds. Un lien SMS est généralement envoyé au téléphone de l’utilisateur pour approuver la transaction, mais au lieu de créditer le montant, l’argent est débité de son compte.

Vittal a déclaré que dans tous les cas où les utilisateurs étaient appelés par de faux employés d’Airtel, ils pouvaient simplement appeler le 121 pour confirmer si c’était effectivement le cas – ou s’ils étaient dupés. Le PDG d’Airtel a ajouté que la société de télécommunications travaillait sans relâche pour s’assurer que les utilisateurs n’étaient pas vulnérables à ces fraudeurs et a introduit des fonctionnalités telles que «Safe Pay», qui fournirait une couche supplémentaire de sécurité pour chaque transaction.

