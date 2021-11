Le PDG d’Alpine Laurent Rossi envisagera un remaniement managérial en fin d’année

Laurent Rossi a laissé entendre qu’un remaniement managérial pourrait se produire chez Alpine dans le cadre des efforts visant à améliorer leur fortune l’année prochaine.

Il y avait beaucoup de nouveauté à propos de l’assaut de l’équipe en 2021 – leur nom, auparavant Renault; la livrée ; un changement de pilote avec le retour de Fernando Alonso à la place de Daniel Ricciardo ; et la structure de gestion, après la suppression des services de Cyril Abiteboul.

Au lieu d’un seul directeur d’équipe, Alpine a trois patrons visibles – le directeur exécutif Marcin Budkowski et le directeur des courses Davide Brivio, chacun relevant de Rossi qui est le PDG.

Mais avec Alan Permane en tant que directeur sportif et Pat Fry en tant que directeur technique du châssis, cela pourrait être interprété comme un cas de trop grand nombre de chefs et pas assez d’indiens chez Alpine.

Bien qu’Esteban Ocon ait remporté le Grand Prix de Hongrie, la saison dans son ensemble n’a pas marqué d’amélioration car Alpine se bat pour conserver sa cinquième position au championnat des constructeurs – la même place que l’année dernière, alors qu’elle était en lice pour terminer troisième.

Par conséquent, Rossi examinera à la fin de la campagne s’il doit y avoir une réorganisation afin de progresser lorsque les nouvelles règles du sport entreront en vigueur pour 2022.

« Je pense que les résultats sur la piste parlent d’eux-mêmes », a déclaré Rossi à Motorsport.com lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que la structure de gestion fonctionnait.

« Marquer des points d’affilée sur 15 courses, plus une victoire, on n’a pas l’air de se ridiculiser quand on va sur la piste tous les week-ends. Cela fonctionne donc suffisamment pour que nous ayons ce genre de résultats remarquables.

« Est-ce la bonne organisation pour la prochaine série de défis et pour continuer à gravir les échelons ? Eh bien, j’évaluerai cela à la fin de la saison.

« Je veux d’abord terminer la saison en P5, et deuxièmement m’assurer à Enstone et Viry que tout le monde se concentre sur le développement de la nouvelle voiture pour la saison prochaine.

« Ensuite, je ferai mon appel concernant l’évolution de l’organisation en général et de la haute direction en particulier. »

« Évoluer » était un mot utilisé à plusieurs reprises par Rossi alors qu’il continuait de discuter des tentatives d’Alpine de rejoindre la bataille à l’avant avec Mercedes et Red Bull.

« Je veux clairement que l’équipe se dispute les podiums et gagne d’ici la fin du prochain règlement, c’est-à-dire 2024/25, selon le moment où elle décidera de passer au nouveau règlement », a déclaré Rossi.

«Mais pour ce faire, nous devrons faire évoluer un peu l’équipe. Je pense que l’équipe est passée de P9 à P5, avant le plateau que nous avons atteint, assez bien ces dernières années.

«Mais maintenant, pour passer à l’étape suivante et devenir le meilleur des meilleures équipes plutôt que simplement le meilleur du reste, c’est une autre évolution qui est nécessaire.

« Donc, ce que je veux faire, c’est garder l’élan de la saison précédente, c’est pourquoi je veux conserver cette cinquième position. Je ne veux pas qu’on régresse.

« Nous avons beaucoup appris sur le plan opérationnel cette année, c’est donc toujours un plus. Nous appliquerons cela l’année prochaine, mais nous devrons ensuite développer nos muscles pour grandir et passer de P5 à P1, course après course, saison après saison au cours des prochaines années. »