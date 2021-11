Le PDG d’Alpine Laurent Rossi répond aux rumeurs de retour en MotoGP de Davide Brivio

Laurent Rossi a refusé de confirmer que l’avenir de Davide Brivio était avec Alpine après que des rumeurs ont émergé faisant allusion à un retour en MotoGP.

Brivio était un choix surprenant en tant que l’un des patrons d’Alpine lorsqu’ils ont restructuré leur système de gestion pour cette saison.

Se passant du directeur de l’équipe Cyril Abiteboul, ils ont décidé d’une équipe de direction plus collective que la plupart des constructeurs de F1, comprenant le directeur exécutif Marcin Budkowski et le directeur de course Brivio, tous deux relevant de Rossi, le PDG.

L’Italien de 57 ans est plus impliqué avec les pilotes Fernando Alonso et Esteban Ocon que sur le plan technique, s’étant fait un nom dans le sport à deux roues en dirigeant Yamaha à cinq championnats de pilotes MotoGP et Suzuki au titre 2020.

Mais dans une campagne pour Alpine dans laquelle la victoire choc d’Ocon en Grand Prix de Hongrie a été de loin le point culminant, des rumeurs ont récemment fait surface selon lesquelles Brivio pourrait se diriger vers la sortie sans atteindre une deuxième saison.

Rossi a déclaré qu’il cherchait potentiellement à secouer la structure de gestion pour 2022 dans ses efforts pour faire d’Alpine une force plus grande, et s’est arrêté avant de dire que la place de Brivio est sécurisée.

Le travail d’équipe personnifié, semaine après semaine. #MexicoGP pic.twitter.com/1q6oLz5ViA – Équipe Alpine F1 (@AlpineF1Team) 5 novembre 2021

« Sur les rumeurs du MotoGP, tout ce que je peux dire, c’est qu’elles sont très positives concernant Davide », a déclaré Rossi à Motorsport.com. «Ils mentionnent tous que le gars nous manque beaucoup là-bas.

«Je dirais donc que c’est un excellent témoignage de la valeur de la personne, et il le montre dans notre équipe.

« Il apporte certainement beaucoup en termes de gestion des pilotes et aussi le gel qu’il met dans l’équipe sur la piste, comme son expérience sportive, est inestimable. Et cela montre.

« Concernant l’avenir, Davide, comme n’importe quel autre membre de l’équipe, évoluera dans l’organisation que je déciderai, suite aux changements que je déciderai en fin de saison. Il n’est pas différent du reste de l’équipage.

Rossi a indiqué que la position de personne n’était nécessairement sûre, Alpine ayant plafonné au mieux cette année à la cinquième position où ils ont terminé les deux précédents championnats des constructeurs.

« Est-ce la bonne organisation pour la prochaine série de défis et pour continuer à gravir les échelons ? Eh bien, j’évaluerai cela à la fin de la saison », a déclaré le Français.

« Je veux d’abord terminer la saison en P5, et deuxièmement m’assurer à Enstone et Viry que tout le monde se concentre sur le développement de la nouvelle voiture pour la saison prochaine.

« Ensuite, je ferai mon appel concernant l’évolution de l’organisation en général et de la haute direction en particulier. »