Le PDG d’Alpine ne précipitera pas le plan de développement de l’équipe

Le PDG d’Alpine Laurent Rossi a précédemment annoncé qu’il avait un plan de 100 courses pour remettre son équipe sur la voie de la victoire, et insiste sur le fait qu’il ne précipitera pas le plan de développement de l’équipe.

Renault a décidé de rebaptiser ses opérations de Formule 1 sous le nom d’Alpine, le nom de sa division de voitures de sport, et avec cela une série de changements avec le départ de Cyril Abiteboul et Laurent Rossi en tant que PDG, tandis que l’ancien patron de l’équipe Suzuki MotoGP Davide Brivio rejoint en tant que directeur sportif.

Cependant, le changement qui a volé la vedette a été le retour du double champion du monde Fernando Alonso de sa retraite dans l’équipe où il a remporté ses deux championnats en 2005 et 2006 sous le nom de Renault, dans l’espoir de devenir le fer de lance de la nouvelle équipe d’Enstone. époque comme Alpine.

La première saison de l’équipe sous la nouvelle apparence n’a pas été spectaculaire. Mis à part la victoire surprise d’Esteban Ocon en Hongrie, qui est une valeur aberrante en raison des conditions particulières de cette course, l’équipe s’est battue au milieu de terrain, et malgré quelques performances fougueuses d’Alonso, l’équipe occupe la cinquième place du classement des constructeurs. Au classement, un énorme 146,5 points de moins que Ferrari en quatrième position.

Rossi a déclaré sur le site officiel de la Formule 1 après la victoire d’Ocon en Hongrie que l’équipe avait établi un plan pour que l’équipe devienne un favori.

« Nous avons un projet à long terme, l’objectif est d’atteindre un niveau de compétitivité qui nous place sur le podium autant de fois que possible en 2024 », a-t-il déclaré.

« À partir d’aujourd’hui en cinquième, vous pouvez facilement trouver une feuille de route. Ça ira un peu mieux chaque année. C’est un projet de 100 courses, quatre ans, quatre saisons.

« À chaque course, nous devons progresser, a-t-il poursuivi. « Cela peut être des progrès que vous voyez sur la piste ou des progrès que vous ne voyez pas, tous les petits détails.

« L’idée est de ne jamais s’arrêter – et de voir que nous allons dans la bonne direction.

« L’année prochaine, ce sera une année à pile ou face », a déclaré Rossi en référence à la nouvelle réglementation aérodynamique qui doit être mise en œuvre en 2022.

« Tout ce que nous voulons, c’est nous assurer d’avoir un niveau de performance satisfaisant au départ, ce qui ne nous éloigne pas trop du sommet, et à partir de là, nous pourrons continuer notre ascension vers le sommet », a-t-il révélé.

Mais il reste possible que le début de la nouvelle ère en 2022 ne réponde pas aux attentes d’Alpine. Si un tel scénario se concrétise, comment l’équipe réagira-t-elle ? Y aura-t-il des réactions instinctives ?

Le PDG de l’équipe de France insiste sur le fait que rien ne changera lorsqu’il parlera à Autosport, et que le « plan des 100 courses » sera suivi strictement sans déviation.

« Où que nous soyons en ce début d’année prochaine, je ne m’écarterai pas de l’objectif », a-t-il déclaré.

«Nous allons le prendre course après course, saison après saison. Nous ne changerons pas l’objectif et vous n’allez pas me voir bousculer et changer le programme juste pour montrer une meilleure performance deux courses après le début de la saison. Nous prendrons notre temps pour arriver où nous voulons.

« Nous voulons éviter l’écueil de construire sur le court terme, qui a coûté cher à de nombreuses équipes par le passé. Nous voulons pouvoir construire sur le long terme.

Rossi affirme que leur approche est la bonne à suivre pour qu’une équipe de F1 jette les bases solides du succès.

« C’est un changement radical d’approche dans la façon dont nous regardons la F1 et la façon dont nous construisons la performance, mais c’est la façon dont vous devez le faire si vous voulez performer.

« Les meilleures équipes aujourd’hui, leurs résultats sont le fruit de nombreuses années de mauvais résultats, d’être en bas du classement, de mettre pierre après pierre en place pour que la nouvelle organisation livre quand cela compte. C’est ce que je veux faire », a expliqué le joueur de 46 ans.

Rossi est convaincu que les hauts gradés de Renault, principalement le PDG Luca de Meo, le soutiennent jusqu’au bout pour apporter le succès à Alpine F1.

« Le contexte est en fait incroyablement favorable parce que Luca de Meo, avant tout, est l’architecte derrière tout cela », a-t-il affirmé.

« Il a une vision claire de ce qu’il faut pour gravir les échelons et du temps qu’il faut pour le faire. Il est donc complètement aligné sur ce plan, le plan des 100 courses, et le fait que cela devrait nous amener au sommet. »

L’une des choses sur lesquelles Rossi compte pour faciliter sa mission de ramener son équipe vers la gloire, c’est la mise en œuvre du plafonnement des coûts.

« Un plafond de coûts sur le châssis est un type de facteur qui change incroyablement la donne », a-t-il déclaré à Autosport. « Avant, vous pouviez décider d’investir environ 200 millions de dollars sur trois ou quatre ans pour vous amener là où vous vouliez être.

«Mais soudain, un nouveau venu pourrait arriver et verser 400 millions de dollars par an, chaque année. Certes, ils n’ont pas l’expérience ou la sagesse, mais ils pourraient rattraper leur retard assez rapidement et cela changerait l’ordre naturel.

« C’est terminé. Désormais, tout le monde devra jouer avec la même somme d’argent côté châssis », a souligné le Français.

Cependant, bien qu’il soit patient avant de réussir, Rossi est clair que la patience ne doit pas être confondue avec la clémence.

« Nous voulons remonter sur le podium et je veux que l’équipe gagne », dit-il. « C’est aussi simple que ça.

« Je ne veux pas que nous nous battions pour le meilleur des autres ou quoi que ce soit d’autre. Nous devons viser la victoire.

« Nous devons viser cet objectif, et ce n’est pas hors de portée à l’ère du plafonnement des coûts lorsque vous êtes une équipe d’usine avec 45 ans d’expérience.

« Ce n’est pas complètement impossible. C’est en fait très possible, très raisonnable. C’est donc l’objectif de l’équipe. Je l’ai préparé pour eux », a conclu Rossi.

