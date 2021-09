Le PDG d’Amazon, Andy Jassy, ​​dit qu’il est “difficile de faire valoir” que son activité de vente au détail est un monopole

Le PDG d’Amazon, Andy Jassy, ​​sur CNBC mardi matin.

Face à une nouvelle liste de régulateurs et de législateurs appelant à de nouveaux principes de contrôle antitrust, le PDG d’Amazon, Andy Jassy, ​​a présenté un cas familier dans sa première interview télévisée depuis qu’il a pris les rênes du fondateur Jeff Bezos il y a deux mois.

“Quand vous regardez si une entreprise est un monopole ou non, la première chose que vous regardez est le type de part de marché qu’elle détient”, a déclaré Jassy dans une interview enregistrée au siège d’Amazon avec Jon Fortt de CNBC, diffusée mardi matin. « Notre activité de vente au détail ne représente qu’environ 1 % du segment de marché mondial de la vente au détail. C’est loin d’être une part majoritaire.

Il a déclaré que le pouvoir de monopole est défini par la capacité à “augmenter les prix de manière illimitée”, en raison du manque de concurrence.

« Nous sommes en concurrence avec de très grandes entreprises », a déclaré Jassy. « Il s’agit de sociétés comme Walmart, Target et Kroger et de sociétés numériques très prospères comme eBay, Etsy et Wayfair, et nous n’avons pas la possibilité d’augmenter les prix de manière illimitée. En fait, si vous regardez ce que nous faisons normalement, nous réduisons constamment les prix parce qu’il y a beaucoup de concurrence sur ces marchés.

“En 30 minutes, nous avons couvert beaucoup de choses, y compris des questions épineuses sur les lois antitrust, les blessures dans les entrepôts, le travail hybride, la race et l’intelligence artificielle, le plafond de la dette et les nouveaux téléviseurs d’Amazon.” @CNBCTechCheck $AMZNhttps://t.co/ja0maLs5qK – Jon Fortt (@jonfortt) 14 septembre 2021

Il a ajouté: “Parfois, la rhétorique semble bonne, mais vous devez regarder ce qu’est la réalité, et à 1% du commerce de détail mondial, il est difficile de prétendre qu’il s’agit d’un monopole.”

Ses commentaires suggèrent qu’Amazon envisage de s’en tenir à sa défense de longue date malgré l’évolution du paysage à Washington, DC.

Cependant, des recherches largement suivies d’eMarketer prévoient que la part d’Amazon sur le marché américain du commerce électronique passera de 39,8 % en 2020 à 40,4 % en 2021.

Par ailleurs, un récent rapport de FactSet indique que les consommateurs dépensent désormais plus sur Amazon que sur Walmart, en tenant compte des ventes de tiers.

Lina Khan, la nouvelle présidente de la Federal Trade Commission, a attiré l’attention nationale alors qu’elle était encore à la faculté de droit lorsque Yale Law Review a publié son article, « Amazon’s Antitrust Paradox ». Elle a fait valoir que la soi-disant «norme de bien-être des consommateurs» – dans laquelle les régulateurs examinent de près les prix – est insuffisante pour l’économie numérique. Khan pense qu’une entreprise comme Amazon peut abuser de son pouvoir de marché, même si elle utilise ce pouvoir pour baisser les prix pour les consommateurs, plutôt que de les augmenter.

Sur la question des prix, un procès contre Amazon par le procureur général de Washington, DC, Karl Racine allègue qu’Amazon manipule illégalement le marché du commerce électronique à son avantage en pénalisant les vendeurs tiers qui proposent des produits à des prix inférieurs sur d’autres plateformes.

Amazon a déclaré à l’époque que Racine “l’avait exactement à l’envers” et que ses remèdes “obligeraient Amazon à proposer des prix plus élevés aux clients, allant étrangement à l’encontre des objectifs fondamentaux de la loi antitrust”.

Regardez un extrait de l’interview de CNBC ci-dessus.