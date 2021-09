Le PDG d’Amazon Andy Jassy, ​​la superstar de la pop Ciara et d’autres sommités prendront la parole au . Summit

Andy Jassy nous rejoindra pour une interview sur scène au 10e sommet annuel . en octobre à Seattle, faisant l’une de ses premières apparitions publiques depuis qu’il a succédé au fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, en tant que PDG du géant de la technologie basé à Seattle.

La conférence annuelle, réunissant des chefs d’entreprise, de la technologie et de la communauté pour une conversation sur l’avenir, aura lieu les 4 et 5 octobre à Seattle, avec la possibilité d’y assister virtuellement ou en personne.

Billets pour le Sommet . sont disponibles dès maintenant.

Jassy sera à la tête d’une programmation qui comprend également :

Ciara, superstar mondiale du divertissement, chanteur, auteur-compositeur, entrepreneur et philanthrope, qui se joindra à nous pour une conversation au coin du feu ;

Christophe Jeune, responsable du développement commercial de Microsoft, l’un de ses cadres les plus haut placés et ancien PDG de McAfee ;

Yoky Matsuoka, pionnier de la robotique, MacArthur Genuis, informaticien, ancien leader technologique de Google et Apple et fondateur de La nouvelle entreprise Yohana de Panasonic.

Neil King, pionnier de la biologie computationnelle et chercheur renommé sur les vaccins à l’Institute for Protein Design.

Spencer Rascoff, ancien PDG du groupe Zillow, investisseur et fondateur influent dans le domaine des startups, et co-fondateur du site d’actualités technologiques point.LA.

Voir le reste de la gamme jusqu’à présent sur le Page de l’événement du Sommet ., y compris des experts de premier plan en cybersécurité et en environnement. D’autres conférenciers seront ajoutés à l’approche de l’événement.

Les billets sont limités pour l’expérience en personne du . Summit de cette année, qui se déroulera à Bloc 41, l’un des lieux les plus cool du centre-ville de Seattle.

Merci à notre commanditaire présentateur, Banque d'Amérique, pour avoir contribué à rendre l'événement de cette année accessible virtuellement à un public plus large

Nous sommes ravis de pouvoir poursuivre cette tradition annuelle, et nous sommes impatients de voir tout le monde en personne et en ligne au . Summit les 4 et 5 octobre.