Le PDG d’Amazon, Andy Jassy, ​​sur la “tension” naturelle dans les nouveaux principes de leadership de l’entreprise

Le nouveau PDG d’Amazon, Andy Jassy, ​​ne s’est pas soumis à une série intensive d’entretiens avec la presse lorsqu’il a succédé au fondateur Jeff Bezos plus tôt ce mois-ci, mais il a donné un aperçu de son approche et de son expérience dans une interview vidéo enregistrée en interne.

Il a été publié sous forme de vidéo non répertoriée sur la chaîne YouTube de la société cette semaine, comme l’a repéré Matt Day de Bloomberg News. Jassy a répondu aux questions d’Alicia Boler Davis, directrice générale d’Amazon, vice-présidente principale de Global Customer Fulfillment, ainsi qu’aux questions enregistrées des employés d’Amazon, lors de la session « Deep Dive ».

L’ascension de Jassy au poste de PDG intervient alors qu’Amazon fait face à une surveillance croissante de l’intérieur et de l’extérieur de l’entreprise, de la part des régulateurs, des législateurs, des syndicats et de ses propres travailleurs. L’entreprise emploie près de 1,3 million de personnes et influence de plus en plus des domaines tels que le commerce, la sécurité au travail, la technologie, l’économie et les politiques publiques.

Tension dans les principes de leadership d’Amazon : Dans ce contexte, certaines des questions les plus opportunes et des réponses intéressantes concernaient les deux nouveaux principes de leadership d’Amazon : « Efforcez-vous d’être le meilleur employeur de la planète » et « Le succès et l’échelle apportent une large responsabilité ».

« Nos principes de leadership comportent souvent des tensions », a déclaré Jassy. “Et je pense que c’est en fait une bonne chose et que cela a du sens.”

À titre d’exemple, il a cité la tension dans le principe « Efforcez-vous d’être le meilleur employeur de la Terre ».

« Pratiquement tout ce que n’importe qui peut proposer de changer, si nous ne le changeons pas, quelqu’un pourrait dire : ‘Eh bien, si nous étions le meilleur employeur de la Terre, nous l’aurions fait.’ Et la réalité est que nous ne pouvons pas et ne serons pas en mesure de faire tous les changements possibles. Il y aura beaucoup de débats à ce sujet, mais nous allons essayer d’être très réfléchis, quelles sont les choses que nous devons évoluer pour être le meilleur endroit pour construire une carrière à long terme chez Amazon. (Les commentaires commencent à 17h45)

Inspiration du sport : Jassy a joué au tennis de manière compétitive lorsqu’il était enfant et jeune adulte, et cette expérience a influencé son approche des affaires et de la vie.

“Souvent, dans les moments intenses, vous avez tendance à jouer de manière conservatrice parce que vous essayez simplement d’éviter de perdre, plutôt que d’essayer de gagner”, a-t-il déclaré. « Et je pense que c’est vrai dans les affaires aussi. Il est facile de jouer la sécurité, mais la réalité est que si vous voulez continuer à changer le monde pour les clients, ce que nous voulons tous faire, vous devez faire des paris et vous devez être prêt à échouer. (5:49)

Lectures récentes : Jassy a cité “Caste: The Origins of Our Discontents”, d’Isabel Wilkerson, parmi les livres récents qu’il a lus.

“Pour ceux qui ne le savent pas, cela compare la façon dont nous avons traité les Noirs dans notre pays à l’Allemagne nazie et à la caste en Inde”, a-t-il déclaré. “C’est dérangeant, mais c’est dégrisant et stimulant, et très intéressant.”

En outre, il a mentionné « Three-Ring Circus : Kobe, Shaq, Phil, and the Crazy Years of the Lakers Dynasty », de Jeff Pearlman ; et “Broken Horses” de l’auteur-compositeur-interprète Brandi Carlile, qu’il a interviewé lors d’un événement Amazon.

Jassy a également déclaré avoir relu “Construit pour durer” de Jim Collins. « En commençant ce nouveau travail, j’ai pensé que c’était un livre intéressant à lire, qui explique vraiment comment construire une entreprise durable », a-t-il déclaré. (10:06)

Routine matinale: Jassy se réveille à 6 heures du matin et passe une heure sur la machine elliptique, avec des impressions d’articles qu’il veut lire. (12:55)

Engagement communautaire: Jassy a également cherché à clarifier les priorités communautaires et philanthropiques de l’entreprise, en abordant des initiatives telles que le programme environnemental d’Amazon Climate Pledge, le fonds pour le logement abordable et son propre travail dans les domaines de l’éducation et de l’équité raciale. Il est membre de longue date du conseil d’administration de l’organisation à but non lucratif Rainier Scholars.

Sa boîte de réception est ouverte : Bezos invitait les clients à lui envoyer un e-mail directement, puis transmettait des messages clés à d’autres sur Amazon, déclenchant souvent une folle course en interne. Jassy entend perpétuer la tradition, du moins à sa manière. (41:37)

« Les clients ou les employés sont libres de m’envoyer des e-mails. Je ne répondrai peut-être pas à chacun parce que parfois les chiffres sont volumineux, mais je les lis tous », a-t-il déclaré. « Je les partage souvent avec divers pairs et collègues et j’essaie de déterminer si nous pouvons faire mieux pour les clients. »

Son adresse e-mail est ajassy@amazon.com.