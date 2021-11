Le PDG d’AMC déclare que Bitpay peut prendre en charge Shiba Inu – AMC s’apprête à accepter simplement SHIB le prochain trimestre

16 novembre 2021 18:42 UTC

Le PDG de la plus grande société d’exposition de films cinématographiques au monde, AMC amusement, a déclaré que le fournisseur de services de paiement Bitpay avait accepté de soutenir l’acculturation de la crypto-monnaie shiba inu (SHIB) à sa demande. AMC est en mesure de se contenter de shiba inu crypto pour les paiements au cours des prochains mois.

AMC dit que Bitpay accepte de soutenir Shiba Inu : SHIB sera bientôt accepté pour les paiements chez AMC

Le PDG d’AMC, Adam Aron, a proclamé un soir de semaine qu’AMC serait bientôt en mesure de se contenter de la crypto-monnaie d’acculturation shiba inu (SHIB). AMC est la plus grande société d’exposition de films aux États-Unis, en Europe et dans le monde. Au 31 mars, la société était active ou exploitée dans 950 cinémas et 10 500 écrans dans le monde.

Il a tweeté que le fournisseur de services de paiement crypté Bitpay a décidé de prendre en charge shiba inu spécifiquement à la suite de sa demande. Par conséquent, AMC est en mesure de prendre SHIB pour les paiements en ligne de billets de cinéma et de concessions dans un délai de soixante à cent vingt jours. De plus, AMC Theaters est sur le point de devenir le principal consommateur Bitpay à accepter simplement shiba inu.

Le PDG d’AMC a précédemment mentionné que son entreprise tentait de trouver le moyen le plus simple d’accepter simplement SHIB depuis qu’il a eu vent d’un sondage Twitter le 29 octobre demandant à ses abonnés si AMC devrait ou non se contenter de shiba inu à bord de dogecoin. (DOGE) et différentes crypto-monnaies. Sur un total de 153 100 votes, 87,6 % ont mentionné « Oui ».

La semaine dernière, Aron a tweeté : « En tant que sécurité, plusieurs nouvelles manières de payer actuellement en ligne chez AMC. nous avons tendance à accepter avec fierté actuellement : roulement de tambour, s’il vous plaît… bitcoin, ethereum, bitcoin money, litecoin. conjointement avec Apple Pay, Google Pay, Paypal. Chose incroyable, ils représentent déjà le 14 juillet du total de nos transactions en ligne ! Dogecoin ensuite.

AMC accepte Paypal qui « prend en charge les crypto-monnaies »

Alors que beaucoup d’entre nous s’attendent à ce qu’AMC accepte simplement les quatre crypto-monnaies via Bitpay, la chaîne de cinéma s’apprête à simplement ajouter Paypal comme possibilité de paiement, ce qui, selon AMC, « Prend en charge les crypto-monnaies ».

Alors que Paypal prendra en charge les crypto-monnaies – quatre constantes fournies par AMC – les clients doivent les obtenir via Paypal car la plate-forme n’offre pas le pouvoir de transférer des pièces vers ou depuis celle-ci. Avant de créer une acquisition, les clients doivent également vendre leurs pièces et utiliser le retour pour former l’acquisition.

Paypal a commencé à offrir à ses utilisateurs le choix d’utiliser le solde Paypal, soit en devise réelle, soit en crypto-monnaies, pour acquérir des produits et services en mars via un programme connu sous le nom de « Checkout with Crypto ».

Les paiements sont traités, « vous pouvez soit vendre vos actifs cryptographiques et retirer l’argent de leur vente, soit utiliser cet argent pour acquérir des achats », soulignant : « Vous ne pouvez pas non plus utiliser les actifs cryptographiques directement comme devise pour acquérir des produits ou des services.

Cependant, si AMC ajoute Bitpay comme possibilité de paiement à l’avenir, la société peut mécaniquement être en mesure de se contenter de crypto-monnaies supplémentaires. Bitpay prend actuellement en charge le «paiement en bitcoin (BTC), en bitcoin money (BCH), en ethereum (ETH), en bitcoin enveloppé (WBTC), en dogecoin (DOGE), en litecoin (LTC) et en cinq pièces stables liées à l’USD (GUSD, USDC, USDP , DAI et BUSD) », les détails de son site Web

