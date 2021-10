Le PDG d’AMC Entertainment déclare que la société pourrait lancer sa propre crypto-monnaie

AMC Entertainment est l’une des plus grandes chaînes de cinéma au monde. Peu de temps après avoir annoncé son intention d’autoriser les paiements cryptés pour acheter des billets en ligne, le PDG de la société, Adam Aron, a suggéré qu’AMC pourrait bientôt lancer sa propre crypto-monnaie.

Aron a fait ces suggestions lors d’une interview avec CNBC. La société a déclaré qu’elle « devenait hyperactive dans les crypto-monnaies ».

Adam Aron Interview Partie 3 pic.twitter.com/rNLy6FHT1S – Antonio Martinez (@AntonioTheMexi) 19 octobre 2021

AMC lance sa propre crypto-monnaie

Au cours de son entretien avec CNBC, Aron a déclaré que,

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles AMC pourrait réussir et être un rédempteur de crypto-monnaie. Ce n’est qu’une idée parmi une demi-douzaine d’idées sur lesquelles nous travaillons actuellement.

Aron n’a pas confirmé si ses plans pour une crypto-monnaie conduiraient réellement au développement d’une.

Bien que la décision d’Aron puisse être bonne pour le secteur de la crypto-monnaie, il existe des cas où cette décision pourrait ne pas se matérialiser, mais ne se terminerait que sur papier. Cela est dû à un cadre réglementaire strict qui pourrait empêcher la présentation du token aux États-Unis.

Alors qu’AMC est l’une des entreprises les plus populaires dans le secteur du divertissement, les tentatives précédentes d’entreprises pour lancer leurs propres pièces montrent que le mouvement est presque impossible. Un bon exemple est l’échec du projet Libra de Facebook. Le géant des médias sociaux a été interdit d’émettre sa crypto-monnaie en raison de problèmes réglementaires.

La relation d’AMC avec les crypto-monnaies

AMC Entertainment est ouvert à l’essor des crypto-monnaies. Le PDG est actif sur Twitter, et le mois dernier, il a annoncé que la société prévoyait d’accepter Bitcoin (BTC / USD), Ethereum (ETH / USD) et d’autres crypto-monnaies qui seraient utilisées pour acheter des billets de cinéma et des concessions en ligne.

Plus tard, le PDG a créé une enquête demandant si l’entreprise devait accepter les paiements Dogecoin (DOGE / USD) après une forte demande de ses adeptes. Les résultats de l’enquête ont montré que la majorité de ses abonnés soutenaient le dogecoin pour les paiements. Le PDG a annoncé plus tard qu’AMC accepterait le dogecoin pour les paiements par carte-cadeau.

AMC Entertainment était au bord de la faillite avant son incursion dans le secteur de la blockchain et de la crypto-monnaie. Les actions de la société ont augmenté cette année en raison de la demande accrue d’actions meme de la part des investisseurs de détail. Ces stocks de mèmes sont similaires à ceux proposés par GameStop, un détaillant de jeux vidéo.

Si AMC lance avec succès sa propre crypto-monnaie, cela contribuera grandement à aider les actions de l’entreprise à prendre de la valeur, ce qui était un cas similaire à ce qui s’est passé plus tôt cette année.

