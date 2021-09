in

Dogecoin (DOGE)

Le PDG d’AMC Theatres envisage d’ajouter un support de paiement pour DOGE d’ici la fin de l’année

Les crypto-monnaies sont de plus en plus adoptées par le grand public. La dernière d’une longue liste d’entreprises est le géant de l’exposition de films AMC.

American Multi-Cinema Inc., plus connu sous le nom d’AMC, fait à nouveau vibrer le marché. Cette fois, il se penche sur l’espace crypto en plein essor.

DOGE rejoint le support crypto d’AMC

Suite à l’annonce de la semaine dernière par le PDG Adam Aron d’accepter Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC) et Bitcoin Cash (BCH) comme paiement pour les billets en ligne d’ici la fin de l’année, la société d’exposition de films lorgne le mème populaire crypto Dogecoin .

Dans un tweet du 21 septembre, Aron a demandé l’avis d’amateurs de crypto dans un sondage demandant si la société devrait ajouter un support pour la pièce parodique. Les utilisateurs doivent choisir l’une des quatre options qui affichent deux variantes de “Oui” et deux autres de “Non”. Jusqu’à présent, plus de 123 000 utilisateurs de Twitter ont répondu au sondage, dont plus de 90 % soutiennent l’idée.

AMC a connu un bon début d’année après avoir lutté pour ses affaires pendant les blocages de Covid-19, qui ont caractérisé la majeure partie de l’année dernière. L’impact économique étant fort car les amateurs de cinéma ne pouvaient pas se réunir en groupe, la société a brièvement envisagé de fermer ses portes.

Pendant ce temps, une série de bonnes fortunes inattendues a permis à AMC de regagner la plupart de ses affaires perdues. L’un d’entre eux est la saga GameStop qui a vu les investisseurs particuliers de la populaire chaîne Reddit WallStreetBets affronter les fonds spéculatifs de Wall Street. AMC est devenue connue sous le nom de « action mème » à la suite de son ascension fulgurante, et la société a vu sa valeur boursière augmenter de 2 100% depuis le début de l’année (YTD).

DOGE continue de faire le tour

La pièce de monnaie populaire DOGE a été une révélation et possède l’une des bases de fans les plus solides de la communauté crypto. Bien que promettant peu d’utilisation fonctionnelle dans les transactions du monde réel, le premier Shiba Inu est connu pour être courtisé par le patron de Tesla, Elon Musk, et l’investisseur milliardaire Mark Cuban.

Même si plusieurs critiques ont souligné que la frénésie DOGE s’estompera avec le temps, Dogecoin a continué de croître de jour en jour, devenant momentanément plus précieux que Ford Motors et Twitter. Le knock-off de Bitcoin a également conduit à la révolution cryptographique des mèmes, avec le célèbre tueur de Dogecoin Shiba Inu faisant ses débuts complets.

Compte tenu de sa forte base de fans, Dogecoin est l’un des actifs cryptographiques les plus activement pris en charge en plus de Bitcoin et Ethereum. La crypto-monnaie blague est disponible comme option de paiement sur le site Web des Dallas Mavericks aux côtés de Newegg.

En outre, SpaceX a reçu le paiement de ses fusées spatiales Falcon X entièrement en DOGE, la société spatiale prévoyant d’aider à une adoption plus large de la crypto-monnaie meme. Parallèlement, EasyDNS et la compagnie aérienne AirBaltic sont des entreprises respectueuses de DOGE.

Les crypto-monnaies meme devenant un favori des fans ces jours-ci, Dogecoin pourrait bien finir par prouver que ses détracteurs ont tort.

