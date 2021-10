Le PDG d’AMEX déclare que la crypto est peu susceptible d’être une menace pour les cartes de crédit traditionnelles

Les paiements par carte de crédit traditionnels se maintiendront au milieu de la croissance des crypto-monnaies, a prédit le PDG d’American Express, Stephen Squeri, lors de l’appel aux résultats du troisième trimestre de la société vendredi.

Contrairement à la crypto, les cartes de crédit traditionnelles offrent aux clients des récompenses, un service et la possibilité de contester les frais, ainsi que la possibilité d’étendre le crédit, a déclaré Squeri. Squeri a déclaré qu’il considérait la crypto-monnaie beaucoup plus comme une classe d’actifs en ce moment, ajoutant que les clients ne le font pas. utiliser AMEX pour « acheter des actions » et ne les voit pas non plus se concentrer sur l’achat de crypto. Le rôle dans le secteur de la cryptographie est dans les univers des jetons non fongibles et des pièces stables, a déclaré Squeri, citant l’utilisation de la carte pour acheter des objets de collection numériques tels que NBA Top Shot.

