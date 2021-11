Le PDG d’Apple dit que le géant de la technologie étudie la crypto, mais ne prévoit pas d’utiliser ses 0 milliards d’argent pour acheter du Bitcoin

Actualités Bitcoin

Le PDG d’Apple dit que le géant de la technologie étudie la crypto, mais ne prévoit pas d’utiliser ses 200 milliards de dollars en espèces pour acheter du Bitcoin

AnTy10 novembre 2021

Cependant, Tim Cook possède personnellement Bitcoin et Ether dans le cadre d’un « portefeuille diversifié ».

Tim Cook, PDG du géant de la technologie Apple, a révélé qu’il possédait une crypto-monnaie.

S’exprimant lors de la conférence DealBook du New York Times, lorsqu’on lui a demandé s’il possédait Bitcoin ou Ethereum, Cook a déclaré:

« Je fais. Oui, je pense qu’il est raisonnable de le posséder dans le cadre d’un portefeuille diversifié.

Le PDG a en outre déclaré qu’il s’y intéressait depuis un certain temps et que j’ai, vous le savez, fait des recherches, etc. Et donc je pense que c’est intéressant.

Les crypto-monnaies ont connu un début de semaine stellaire alors que Bitcoin a atteint un nouveau sommet historique juste au-dessus de 68 500 $ tandis que l’Ether a atteint un nouveau sommet à 4 845 $.

Le PDG d’Apple, Tim Cook, vient de dire qu’il possède Bitcoin et Ethereum. Cela ne devrait surprendre personne qu’un technologue s’intéresse aux nouvelles technologies. pic.twitter.com/8vyxjPQST5 – Pomp 🌪 (@APompliano) 9 novembre 2021

Bien qu’il investisse personnellement dans l’actif cryptographique, Cook a déclaré qu’il n’avait pas l’intention d’acheter du Bitcoin avec les 200 milliards de dollars en espèces de la société, mais la cryptographie est quelque chose qu’ils envisagent.

« Je ne pense pas que les gens achètent des actions Apple pour s’exposer à la crypto », a-t-il déclaré. Si les gens veulent vraiment être exposés à la cryptographie, ils peuvent y investir directement par d’autres moyens, a ajouté Cook.

Apple est actuellement la deuxième entreprise la plus valorisée au monde, après Microsoft, avec une capitalisation boursière de 2,47 billions de dollars, tandis que Bitcoin est la 6e avec 1,26 billion de dollars.

En ce qui concerne l’acceptation de la crypto-monnaie, Cook a déclaré que la société n’avait pas l’intention d’activer la fonctionnalité crypto dans Apple Pay dans l’immédiat, mais qu' »il y a d’autres choses que nous examinons certainement ».

En 2019, un cadre d’Apple Pay a déclaré que l’entreprise voyait un « potentiel à long terme » dans la crypto-monnaie.

De plus, Cool a qualifié les jetons non fongibles (NFT) de partie «intéressante» du monde de la cryptographie.

Interrogé sur le changement de marque de Facebook en Meta Platforms et sa poussée de métaverse, Cook a déclaré que la réalité augmentée (AR) reste une technologie de base d’Apple. La société prévoit de dévoiler son propre casque de réalité mixte l’année prochaine.

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.