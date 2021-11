Le PDG d’Apple possède des crypto-monnaies : l’entreprise aussi ?

Le PDG d’Apple Inc (NASDAQ : AAPL), Tim Cook, a confirmé mardi qu’il possédait personnellement des crypto-monnaies, mais est contre l’idée pour l’instant qu’Apple utilise des fonds d’entreprise pour investir dans une.

Je n’investirais pas dans les crypto-monnaies. Non pas parce que je n’investirais pas mon propre argent, mais parce que je ne pense pas que les gens achètent des actions Apple pour s’exposer aux crypto-monnaies.

Apple n’a pas l’intention de pénétrer le marché des crypto-monnaies dans l’immédiat

Selon le PDG Cook, Apple suit le marché de la cryptographie, mais n’a pas l’intention d’y investir dans l’immédiat.

Le fabricant d’iPhone a pénétré l’industrie de la fintech avec sa carte Apple et son portefeuille Apple, mais les commentaires du PDG lors du sommet du New York Times DealBook confirment qu’il est à des années d’entrer dans l’espace crypto; si jamais vous le faites en premier lieu.

Dans son App Store, Apple autorise les portefeuilles crypto mais interdit les applications de minage. Cook a également révélé mardi que le géant de la technologie n’avait pas l’intention de permettre aux utilisateurs de payer pour des produits ou des services en crypto de si tôt.

Le PDG Cook pense différemment en matière d’investissements personnels

Cependant, à un « niveau personnel », le PDG Cook adopte une position différente sur les actifs cryptographiques, où il considère leur possession comme un moyen de diversifier le portefeuille.

J’ai ma propre crypto. Je pense qu’il est raisonnable de le posséder dans le cadre d’un portefeuille diversifié. Soit dit en passant, je ne donne de conseils d’investissement à personne.

Cook a convenu qu’il étudierait le marché des crypto-monnaies pendant un certain temps. Mardi également, les deux plus grandes crypto-monnaies par capitalisation boursière, Bitcoin et Ethereum, ont atteint un record.

Plus tôt cette année, la rumeur disait qu’Apple était entré dans l’espace crypto avec un investissement massif de 2,5 milliards de dollars dans Bitcoin, mais les révélations d’aujourd’hui corroborent que le marché avait raison de prendre le rugissement de Twitter avec une pincée de sel.

Le PDG d’Apple possède des crypto-monnaies : l’entreprise aussi ? est apparu en premier sur Invezz.