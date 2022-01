Le PDG d’Apple, Tim Cook, a gagné 98,7 millions de dollars en actions et en salaires en 2021

Les revenus du PDG d’Apple, Tim Cook, ont totalisé 98,7 millions de dollars en salaire de base, actions et autres rémunérations, selon une déclaration qu’Apple a déposée aujourd’hui auprès de la SEC.



Cook a gagné un salaire de base de 3 millions de dollars et il a reçu une attribution d’actions de 82 347 835 $. Cette attribution d’actions est constituée d’UAR qui seront acquises au fil du temps et comprend 44,8 millions de dollars d’attributions d’actions basées sur la performance et 37,5 millions de dollars d’attributions d’actions basées sur le temps. Aucune de ces actions n’a encore été acquise.

Cook avait également acquis plus de 5 millions d’actions en 2021, lui rapportant un total de 754 millions de dollars. Parce que ceux-ci ont été accordés au cours des années précédentes, les 754 millions de dollars ne comptent pas dans le cadre de son programme de rémunération pour 2021.

En plus du salaire de 3 millions de dollars et de l’attribution d’actions de 82 millions de dollars, Cook a reçu 12 millions de dollars au titre de la rémunération au titre du régime d’intéressement autre qu’en actions et 1 386 559 $ au titre de la rémunération « Autre ». Les autres rémunérations comprennent une indemnité de vacances de 23 077 $, 630 630 $ de frais de sécurité et 712 488 $ de voyages aériens personnels. Apple exige que Cook utilise un avion privé pour des raisons de sécurité.

En 2020, Cook a gagné un total de 14,8 millions de dollars, sans compter les attributions d’actions acquises au cours de cette période. La valeur nette de Cook a grimpé à plus d’un milliard de dollars depuis 2020, et elle pourrait bientôt dépasser cela sur la base des récompenses en actions qu’il a récemment reçues.

D’autres dirigeants d’Apple tels que Luca Maestri, Kate Adams, Jeff Williams et Deirdre O’Brien ont reçu une rémunération allant de 26 à 27 millions de dollars.