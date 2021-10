Le PDG d’Apple, Tim Cook, à New York pour rencontrer Margrethe Vestager, chef de la concurrence de l’UE

in

Le PDG d’Apple, Tim Cook, est à New York aujourd’hui pour une réunion avec Margrethe Vestager, la commissaire européenne à la concurrence, selon une personne proche du dossier. Vestager était un conférencier principal à la conférence annuelle de l’Université Fordham sur le droit et la politique antitrust internationales plus tôt dans la journée.



On ne sait pas quand Cook et Vestager doivent se rencontrer ou quels sujets seront à l’ordre du jour. En avril, la Commission européenne a informé Apple de son avis préliminaire selon lequel elle aurait abusé de sa position dominante pour la distribution d’applications de streaming musical via l’App Store en facturant des commissions élevées à des concurrents d’Apple Music comme Spotify, qui avait déposé une plainte contre Apple auprès du Commission européenne en 2019.

Alors qu’il était à New York, Cook s’est arrêté ce matin au magasin de détail d’Apple dans le quartier de SoHo, partageant une photo de sa visite sur Twitter. Cook a également tweeté une photo de sa visite au Centre international de la photographie.

Après son voyage à New York, Cook devrait prendre la parole au Silicon Slopes Summit à Salt Lake City, Utah, le 13 octobre, et il animera un dîner de collecte de fonds le même jour. Fin août, Cook a atteint sa 10e année en tant que PDG d’Apple.

