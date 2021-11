Le PDG d’Apple, Tim Cook, a une réponse épique pour ceux qui souhaitent télécharger des applications sur iPhone

Cook a également ajouté que (permettre) le chargement latéral d’applications équivaudrait à ce que les constructeurs automobiles vendent des voitures sans ceintures de sécurité ni airbags

Apple fait face aux critiques de nombreux utilisateurs sur le fait qu’il n’autorise pas le téléchargement d’applications tierces sur l’iPhone. Les appareils Android, en revanche, n’ont pas cette restriction lorsqu’il s’agit de télécharger ces applications. Sur Android, vous pouvez télécharger une application externe mais il n’en va pas de même pour iPhone. Le PDG d’Apple, Tim Cook, a cependant une solution pour ceux qui s’intéressent au téléchargement d’applications.

S’exprimant lors du sommet « DealBook » du New York Times, le PDG d’Apple a suggéré que ceux qui souhaitent télécharger des applications devraient acheter des appareils Android. « Je pense que les gens ont le choix aujourd’hui. Achetez un téléphone Android si vous voulez charger latéralement ».

Cook a également ajouté que (permettre) le chargement latéral d’applications équivaudrait à ce que les constructeurs automobiles vendent des voitures sans ceintures de sécurité ni airbags. « Nous pensons que ce serait comme si j’étais un constructeur automobile disant à un client de ne pas mettre d’airbags et de ceintures de sécurité dans la voiture. Il ne penserait jamais à faire ça aujourd’hui. C’est trop risqué de faire ça. Et donc, ce ne serait pas un iPhone s’il ne maximisait pas la sécurité et la confidentialité », a ajouté le PDG d’Apple.

Ce n’est pas la première fois qu’Apple abandonne l’idée de charger des applications de côté. L’entreprise a toujours été contre l’idée du sideloading et avait en fait publié un livre blanc en octobre expliquant les répercussions dangereuses du sideloading des applications pour les utilisateurs.

Si les utilisateurs d’iOS ont la possibilité de télécharger d’autres applications comme le font les utilisateurs d’Android, la sécurité et la confidentialité d’iOS pourraient être compromises, avait déclaré plus tôt le PDG d’Apple, Tim Cook. Si Apple a été contraint de l’autoriser, ce n’est peut-être pas dans le meilleur intérêt de l’utilisateur, a-t-il ajouté.

Lors du chargement latéral, les utilisateurs téléchargent et installent ouvertement des applications tierces sur leurs appareils à partir de l’Internet ouvert.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.