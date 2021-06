Le PDG d’Apple, Tim Cook, déclare qu’Android contient 47 fois plus de logiciels malveillants qu’iOS, le chargement d’applications détruirait la sécurité de l’iPhone

in

Tim Cook dans une interview a parlé de plusieurs choses, des valeurs de l’entreprise, des modèles commerciaux à la confidentialité. (Image Bloomberg)

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a déclaré que le système d’exploitation mobile de Google, alias Android, contient 47 fois plus de logiciels malveillants qu’iOS, le système d’exploitation qui alimente les iPhones de Cupertino et, par extension, l’iPad (comme iPadOS). Cook a fait des révélations surprenantes lors d’une interview avec la plateforme de vidéo numérique Brut.

Cook a déclaré qu’iOS a été conçu de manière à ce que toutes les applications soient examinées avant d’être ajoutées à “un” App Store. Il a en outre déclaré que cette curation stricte maintient le magasin à l’abri des logiciels malveillants. Apple a reçu des commentaires positifs de clients qui semblent apprécier cet effort, a déclaré Cook, faisant de la détermination de Cuertino de « défendre l’utilisateur » une priorité.

Apple est actuellement pris au milieu d’un procès où Epic Games Inc a allégué que les utilisateurs et les développeurs d’Apple sont “piégés” dans un marché anticoncurrentiel grâce à des applications qui s’exécutent sur ses téléphones omniprésents. Apple, de son côté, a qualifié cela d’« assaut fondamental » contre son modèle économique.

À l’approche de la date du verdict, Cook dans une interview de grande envergure a parlé de plusieurs choses, des valeurs de l’entreprise, des modèles commerciaux à la confidentialité. Cook a affirmé que le fabricant de l’iPhone continuerait à accorder de l’importance à la vie privée en tant que droit humain fondamental, comme il le fait depuis des décennies. Revisitant les principes de Steve Jobs, il a déclaré que le fondateur d’Apple souhaitait que les droits à la vie privée de ses clients soient quelque chose où ils sachent à quoi ils s’inscrivent et obtiennent leur autorisation à plusieurs reprises avant d’accéder à leur téléphone. « Nous avons toujours essayé d’être à la hauteur de cela », a affirmé Cook.

Interrogé sur l’examen réglementaire, Cook a déclaré qu’Apple soutiendrait l’élargissement des réglementations liées à la confidentialité. À titre d’exemple de ce dernier, il a déclaré que “le langage DMA actuel en cours de discussion forcerait le chargement latéral sur l’iPhone”. Il a ajouté que cela détruirait la sécurité de l’iPhone et de ses initiatives de confidentialité présentes dans l’App Store d’Apple, où la transparence du suivi des applications et le niveau de confidentialité de la confidentialité n’existeraient plus.

À propos des futurs produits, Cook a réitéré l’accent mis par la société sur l’intégration des technologies d’IA et de RA. Cook considère la RA comme une technologie qui peut améliorer et enrichir la vie des gens de manière générale. La société travaillera d’abord avec AR pour iPhones et iPad pour savoir où cela se passe en termes de ses autres produits.

En parlant d’IA, Cook a déclaré qu’il était enthousiasmé par la capacité de l’IA à supprimer les éléments qui empêchent les gens de travailler et de libérer du temps libre.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.