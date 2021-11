Le PDG d’Apple, Tim Cook, prendra la parole au NYT DealBook Summit le 9 novembre

Le PDG d’Apple, Tim Cook, sera l’un des conférenciers de DealBook, un sommet en ligne du New York Times organisé par Andrew Ross Sorkin, a annoncé Sorkin aujourd’hui.



Cook doit apparaître le mardi 9 novembre de 10h00 à 10h30, et selon la description du site, il parlera de l’avenir d’Internet, des prochaines innovations technologiques, etc.

Quel est l’avenir d’Internet ? Quelles innovations rendront le prochain saut possible ? Quelles batailles devrions-nous être prêts à mener ? Le leader du géant de la technologie emblématique partage sa vision.

L’événement mettra également en vedette la PDG de General Motors Mary Barry, le PDG de Pfizer Albert Bourla, le secrétaire d’État américain Antony Blinken, le co-fondateur de WeWork Adam Neumann, l’acteur Dax Shepard, et plus encore.

Rejoignez-nous pour deux jours extraordinaires, célébrant le 20e anniversaire de DealBook. Nous rassemblons certains des esprits les plus influents du monde des affaires, des politiques et de la culture pour faire le point sur un monde en pleine réinvention rapide, aux prises avec les ondulations de Covid et en réécrivant les règles en temps réel.

L’inscription à l’événement est gratuite et peut être effectuée sur le site Web de DealBook.

Le PDG d’Apple, Tim Cook, à New York pour rencontrer la chef de la concurrence de l’UE, Margrethe Vestager

Le PDG d’Apple, Tim Cook, est à New York aujourd’hui pour une réunion avec Margrethe Vestager, la commissaire européenne à la concurrence, selon une personne proche du dossier. Vestager était un conférencier principal à la conférence annuelle de l’Université Fordham sur le droit et la politique antitrust internationales plus tôt dans la journée. On ne sait pas quand Cook et Vestager doivent se rencontrer ou quels sujets seront sur le…

Le PDG d’Apple, Tim Cook, figure sur la liste TIME des 100 personnes les plus influentes de 2021

Mercredi 15 septembre 2021 10h20 PDT par Juli Clover

Le PDG d’Apple, Tim Cook, fait partie des 100 personnes les plus influentes de 2021 selon le classement récemment publié par TIME. TIME partage une liste annuelle mettant en évidence des leaders mondiaux, des célébrités, des dirigeants d’entreprises technologiques, des auteurs, des musiciens, des athlètes, etc., et ce n’est pas la première fois que Cook est célébré. La liste de cette année est divisée en catégories qui incluent les icônes, les pionniers, les titans,…

Le PDG d’Apple, Tim Cook, assistera à un dîner-bénéfice au profit des jeunes LGBTQ+

Jeudi 23 septembre 2021 à 12h25 PDT par Juli Clover

Le PDG d’Apple, Tim Cook, les propriétaires d’Utah Jazz Ryan et Ashley Smith, et le chanteur principal d’Imagine Dragons, Dan Reynolds, et sa femme, l’artiste d’enregistrement Aja Volkman, devraient être à la tête d’un dîner de collecte de fonds le 13 octobre qui bénéficiera aux services à la jeunesse LGBTQ + Encircle. Encircle fournit des services de santé mentale aux jeunes LGBTQ+ et à leurs familles. En février, Encircle a lancé un « 8 millions de dollars, 8…

Le PDG d’Apple, Tim Cook, rencontrera le président américain Joe Biden pour discuter de la cybersécurité

Le PDG d’Apple, Tim Cook, devrait se joindre à d’autres dirigeants technologiques lors d’une réunion sur la cybersécurité avec le président américain Joe Biden la semaine prochaine, rapporte Bloomberg. La réunion se concentrera sur les efforts déployés par les entreprises privées pour améliorer la cybersécurité à la suite d’une augmentation des attaques en ligne au cours de l’année dernière, a déclaré à Bloomberg un responsable proche de l’événement. Les dirigeants pourraient discuter des efforts…

Tim Cook, PDG d’Apple : nous nous concentrons sur le maintien de la confidentialité et de la sécurité de l’App Store

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a été interrogé aujourd’hui sur certains des problèmes réglementaires auxquels Apple est confronté avec l’App Store, et il a déclaré qu’Apple continuait de se concentrer sur la confidentialité et la sécurité. Apple est confronté à des changements réglementaires potentiels qui l’obligeraient à ouvrir l’iPhone à d’autres magasins d’applications ou à d’autres moyens de charger des applications sur l’iPhone. La principale chose sur laquelle nous nous concentrons dans l’App Store est…

Aujourd’hui, 10 ans se sont écoulés depuis que Tim Cook est devenu PDG d’Apple

Ce jour-là, il y a dix ans, Steve Jobs a démissionné de son poste de PDG de l’entreprise qu’il a créée et a officiellement nommé Tim Cook à la tête d’Apple. Deux mois plus tard, Steve Jobs est décédé et l’avenir d’Apple reposait uniquement sur les épaules de Tim Cook. Tim Cook a repris Apple à une époque mouvementée où Jobs luttait contre un cancer du pancréas et l’avenir de l’entreprise semblait incertain. Les questions étaient nombreuses…

Le PDG d’Apple, Tim Cook, revient sur Steve Jobs dans un mémo sincère aux employés

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a réfléchi aujourd’hui à Steve Jobs dans une note touchante aux employés qui a été obtenue par Mark Gurman de Bloomberg. Jobs est décédé il y a 10 ans aujourd’hui à l’âge de 56 ans à la suite d’une longue bataille contre le cancer du pancréas. Dans la note, Cook a déclaré que Jobs était un mari, un père, un ami et un visionnaire qui a laissé un héritage extraordinaire derrière lui, ajoutant qu’il ne se passe pas un jour sans qu’il…

Le PDG d’Apple, Tim Cook, est désormais le huitième dirigeant le mieux payé des États-Unis

Selon Bloomberg, le PDG d’Apple, Tim Cook, est tombé à la huitième place sur la liste des PDG et dirigeants les mieux payés aux États-Unis l’année dernière, malgré des gains supérieurs à ceux de l’année précédente. Cook a été payé 265 millions de dollars en 2020, comprenant principalement des actions et un bonus comme les années précédentes, faisant de lui le huitième cadre le mieux payé des États-Unis. L’année dernière, Cook a été payé…

Tim Cook souhaite que les appareils Apple soient utilisés pour la créativité, et non pour un « défilement sans fin et sans esprit »

Mercredi 6 octobre 2021 02h07 PDT par Sami Fathi

Dans une nouvelle interview, le PDG d’Apple, Tim Cook, a déclaré qu’il s’inquiétait du comportement de « défilement sans fin et insensé » que les médias sociaux incitaient à adopter et qu’il craignait généralement que les gens « utilisent trop la technologie ». L’interview menée avec Bustle a fortement évoqué le soutien d’Apple à Shine, une application conçue pour lutter contre les stigmates sociaux liés aux problèmes de santé mentale et est « une autre…