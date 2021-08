Le PDG d’Apple, Tim Cook, rencontrera le président américain Joe Biden pour discuter de la cybersécurité

Le PDG d’Apple, Tim Cook, devrait se joindre à d’autres dirigeants technologiques lors d’une réunion sur la cybersécurité avec le président américain Joe Biden la semaine prochaine, rapporte Bloomberg.



La réunion se concentrera sur les efforts des entreprises privées pour améliorer la cybersécurité à la suite d’une augmentation des attaques en ligne au cours de l’année dernière, a déclaré à Bloomberg un responsable proche de l’événement.

Les dirigeants pourraient discuter des efforts déployés par les entités d’infrastructures critiques, y compris celles des secteurs bancaire, de l’énergie et des services publics d’eau, pour améliorer la cybersécurité et les collaborations avec le gouvernement. Les responsables techniques discuteront probablement de la manière dont les logiciels peuvent améliorer la sécurité de la chaîne d’approvisionnement, a déclaré le haut responsable.

La réunion comprendra Cook et le PDG de Microsoft, Satya Nadella, ainsi que des dirigeants de Google, Amazon, IBM, Southern Co. et JPMorgan Chase & Co.

