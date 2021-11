Le PDG d’Apple, Tim Cook, révèle Crypto Holdings alors que BTC et ETH atteignent de nouveaux sommets historiques

Cet épisode est sponsorisé par NYDIG.

Télécharger cet épisode

Hier soir, BTC et ETH ont atteint de nouveaux sommets historiques. Dans l’épisode d’aujourd’hui, NLW explore :

Ce que l’analyse en chaîne suggère sur la façon dont cet ATH diffère des précédentsPourquoi certains indiquent que l’accumulation institutionnelle est le moteur du rallyeCe que le PDG d’Apple, Tim Cook, a déclaré lorsqu’il a révélé qu’il détenait BTC et ETH

Voir également: Le PDG d’Apple, Tim Cook, révèle qu’il possède Crypto mais n’a pas l’intention de l’acheter pour l’entreprise

« The Breakdown » est écrit, produit et présente Nathaniel Whittemore alias NLW, avec le montage de Rob Mitchell, les recherches de Scott Hill et le soutien supplémentaire à la production d’Eleanor Pahl. Adam B. Levine est notre producteur exécutif et notre thème musical est « Countdown » de Neon Beach. La musique que vous avez entendue aujourd’hui derrière notre sponsor est « Dark Crazed Cap » d’Isaac Joel. Crédit image : Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic/., modifié par CoinDesk.